Lord Escacs obre les edicions a Sant Llorenç de Morunys i Port del Comte

El dissabte vinent,8 d'agost, Sant Llorenç de Morunys acollirà la catorzena edició del Lord Escacs. La setmana següent, divendres, 21 d'agost, la quinzena arribarà a Port del Comte. Ambdues cites, sota la coordinació del Club d’Escacs l’Elefant de Solsona i Lord Natura, presenten una activitat per a qualsevol persona interessada en els escacs, sense restriccions ni d’edat ni d’experiència. El procediment d’inscripció roman actiu i la fórmula de competició convida a participar perfils molt diversos.
Premis i sistema de competició
Els primers de cada categoria rebran premis, així com també s’oferiran guardons de participació per als infants. El torneig utilitza el format open, adreçat a tots els públics i regit pel sistema suís d’emparellaments. Aquesta disposició connecta jugadors amb un nivell similar, fet que afavoreix l’equilibri i manté la competitivitat dins de totes les franges.
El ritme de joc i la modalitat del torneig
Els enfrontaments es disputaran amb partides de set minuts i tres segons addicionals per cada moviment. Hi haurà sis rondes, seguint el sistema suís. La modalitat escollida pretén dotar d’agilitat l’experiència, tant per als més avesats com per a participants que s’apropen per primer cop a la disciplina esportiva.
Lloc i horari 14è Lord Escacs: Sant Llorenç de Morunys, Carrer de la Creueta, sala polivalent. Entrada per la porta entre el poliesportiu i la piscina municipal. 9:45 Registre 10:00 Inici torneig 13:00 Entrega de premis 13:30 Fi
Lloc i horari 15è Lord Escacs: Port del Comte, a l’hotel amb el nom “Hotel Port 1730”. 17:45 Registre 18:00 Inici torneig 20:00 Entrega de premis 20:30 Fi
Inscripcions i detalls pràctics
Per accedir a la 14a edició de Sant Llorenç de Morunys, cal formalitzar la inscripció en línia, abonar cinc euros (IVA inclòs) amb targeta, un cop completat el formulari. En canvi, la inscripció per a la 15a edició de Port del Comte no té cost i es formalitza via Whatsapp al Joan Tordesillas (609 369 439) , aportant nom, cognoms, data de naixement i correu electrònic.