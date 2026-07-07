Les piscines municipals de Solsona desafien els nedadors a la 43a Hora de Resistència

Les piscines municipals de Solsona celebren aquest dissabte, a partir de les onze del matí, la quaranta-tresena edició de l’Hora de Resistència de Natació, una de les cites més consolidades de l’estiu esportiu a la ciutat. La participació és gratuïta i les inscripcions es poden formalitzar fins que se n’exhaureixin les places disponibles.
La prova manté el format que l’ha convertit en tot un clàssic: equips mixtos de quatre persones hauran de completar la màxima distància possible en una hora amb relleus de 42 metres travessant la piscina d’ample.
Més enllà del vessant competitiu, l’activitat vol ser una jornada festiva i oberta a participants de totes les edats i nivells. Per això, s’anima a formar equips entre familiars, grups d’amics i amigues o nedadors habituals. Com sempre, s’estableixen dues categories: una per a menors de 16 anys i una altra per a majors d’aquesta edat.
L’edició passada va reunir una desena d’equips, amb un total de quaranta nedadors i nedadores. La competició es va celebrar just una estona abans de l’intens temporal que va provocar inundacions a les piscines municipals i en diversos equipaments i espais de la ciutat.
Vuit premis
Pel que fa als premis, se’n concediran als tres primers equips classificats de cada categoria, així com al grup amb la mitjana d’edat més alta i al més jove. Els participants distingits rebran esmorzars, material esportiu i lots de productes locals.
Les inscripcions es poden fer presencialment a les piscines municipals, per telèfon al 973 48 00 51 o per correu electrònic a piscinesmunicipalssolsona@gmail.com.
L’Hora de Resistència de Natació és una iniciativa de la regidoria d’Esports i ESCAMN, amb la col·laboració d’El Ral, Pastisseria El Passeig, Tàndem Solsona, Carnisseria Teresa, El Portalet, Ibèrics Madruga, Somnis de Paper i Garric Garrac.