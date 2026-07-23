L’Hora de Resistència de Natació reuneix onze equips en una de les cites esportives clàssiques de l’estiu solsoní

La 43a Hora de Resistència de Natació de Solsona, celebrada l'11 de juliol a les piscines municipals de Solsona, va tornar a congregar una generosa participació en una de les activitats esportives més consolidades de l’estiu a la ciutat. En aquesta edició hi van prendre part onze equips, vuit en la categoria sènior i tres en la júnior, que durant seixanta minuts van posar a prova la seva resistència i capacitat de relleus.
En la categoria de majors de 16 anys, es va imposar l’equip Munis and Company, integrat per Marta Bajona, Marc Balletbò, Aleix Reig i Carla Pujol, es va imposar amb un total de 4.473 metres recorreguts. El van seguir TIF, format per Àlex Sala, Andreea Sfarlea, David Alonso i Guillem Sarri, amb 4.326 metres, i Baluets i Pingu, amb Anna Bertran, Jordi Casaldàliga, Aina Pla i Arnau Rodríguez, amb 4.284 metres.
Sorpresa pel registre assolit en la categoria júnior
Pel que fa a la categoria de menors de 16 anys, la victòria va ser per a Tecnificats, format per Aran Badia, Aina Pujol, Galderic Asensio i Oriol Angrill, que va sorprendre en aconseguir completar 4.032 metres. Aquest registre li va permetre situar-se també en la quarta posició de la classificació general, molt a prop dels equips capdavanters de la categoria absoluta.
En una lluita molt ajustada, el podi júnior el van completar el conjunt Càmping, integrat per Lina Carrasco, Àlex Gutiérrez, Eva Cantervas i Carla Fernández, amb 2.835 metres, i Albareda Junior, d’Aram Albareda, Júlia Albareda, Èlia Albareda i Carles Albareda, amb 2.100 metres.
Enguany l’organització destaca especialment l’increment de la paritat de gènere amb més equips amb almenys dues participants femenines, una circumstància poc habitual en aquesta competició, en què tradicionalment costa completar els grups amb noies.
També va ser una edició marcada per la participació familiar, amb diversos equips per membres de diferents generacions, que van reunir infants, joves i adults en una mateixa formació.
La 43a Hora de Resistència de Natació ha estat organitzada per la regidoria d'Esports de l’Ajuntament de Solsona i ESCAMN, amb la col·laboració d’El Ral, Pastisseria El Passeig, Tàndem Solsona, Carnisseria Teresa, El Portalet, Ibèrics Madruga, Somnis de Paper i Garric Garrac.