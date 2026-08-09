El torneig 3x3 de bàsquet de Solsona avança al 29 d’agost i incorpora premis en metàl·lic

El torneig 3x3 de bàsquet que organitza el Club Bàsquet Solsona se celebrarà el dissabte 29 d’agost, avançant-se respecte a les edicions prèvies. Aquesta edició implementa, per primera vegada, premis en metàl·lic. El certamen es vincula així amb l’arrencada dels actes pel 50è aniversari del club taronja-i-negre.
La inscripció per participar al 32è torneig ja està disponible. Enguany, el club atorga una quantitat de 200 euros a l’equip guanyador i 100 euros al segon classificat dins la categoria júnior-sènior. El concurs es farà a la plaça del Camp, com és habitual. L’organització preveu que la proximitat amb la Festa Major de Solsona serveixi per atraure tant conjunts del municipi com formacions d’altres localitats.
La principal novetat és que, per primera vegada, en la categoria júnior-sènior es repartiran premis en metàl·lic. L’equip campió rebrà 200 euros, mentre que el subcampió se n’endurà 100, un al·licient més per consolidar la competició com una cita de referència del bàsquet 3x3 a les comarques centrals. Les categories infantil-cadet i de cistella baixa també tindran premi, amb vals de llibreria i berenars per als dos primers classificats.
Com cada estiu, de nou del matí a set de la tarda, la plaça del Camp es transformarà en una gran pista de bàsquet a l’aire lliure, on se celebrarà una jornada popular d’esport, competició i ambient festiu. El torneig és obert a equips masculins, femenins i mixtos, formats per entre tres i cinc jugadors, i s'estructurarà en tres grans franges d’edat: premini-mini (cistella baixa), infantil-cadet i júnior-sènior.
Samarreta oficial fins al 15 d’agost
La inscripció té un cost de 10 euros per jugador i inclou la samarreta reversible oficial del torneig per a totes les persones que la formalitzin abans del 15 d'agost, data límit per garantir-ne el lliurament. La competició arrencarà a les nou del matí amb la fase de grups i culminarà a la tarda amb les eliminatòries i les finals. Com sempre, també hi haurà concurs de triples en tres categories. Com a novetat, part de la jornada tindrà l'ambientació musical de DJ RoRo, que contribuirà a convertir la plaça en una autèntica festa del bàsquet.
Les inscripcions al 32è Torneig 33 de bàsquet de Solsona es poden cursar a través del formulari habilitat pel Club Bàsquet Solsona aquí: https://ja.cat/3x3inscripcio. L’activitat és organitzada pel CB Solsona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i el patrocini de Construccions Clotet, Pentex, Ral, Cal Jaumet del Forn i Camps Forn-Pastisseria.
L'edició passada va reunir 103 jugadors i jugadores, distribuïts en 21 equips procedents de Solsona, el Solsonès i altres poblacions, com Manresa. Coincidint amb el mig segle de vida del club, l’organització confia que aquesta edició commemorativa torni convertir-se en la festa solsonina del bàsquet al carrer amb espectacle i bon ambient tant per a jugadors i jugadores habituals com per a altres aficionats a l’esport de la cistella.