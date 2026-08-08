La vida quotidiana de Solsona al voltant dels Torroja centra les visites nocturnes teatralitzades

Solsona Experience recupera les visites nocturnes teatralitzades amb la proposta La nissaga dels Torroja: de Solsona al món. Se'n programen dues sessions setmanals fins a finals d'agost.
Visites nocturnes teatralitzades a Solsona
NacioSolsona
L'activitat convida el públic a fer un
viatge al segle XIII de la mà d'Agnès de Torroja, hereva del senyoriu de Solsona i una de les dones més riques de la Catalunya medieval. Declarada hereva universal pel seu oncle, Agnès va contreure matrimoni amb el vescomte de Cardona, Ramon Folch IV. Tot i que el vescomte aportava el títol nobiliari, Agnès hi contribuïa amb un patrimoni extraordinari, mostra del poder que havia assolit la seva nissaga. Encara avui, el llegat dels Torroja és present a l'escut de la ciutat, representat per la torre.
Visites nocturnes teatralitzades a Solsona
NacioSolsona
Al llarg del recorregut, els participants descobriran alguns dels
personatges més rellevants d'aquest llinatge i reviuran episodis que han marcat la història de Solsona, com la rivalitat entre el castell i el monestir, la presència dels càtars, el mercat medieval o l'origen de la Mare de Déu del Claustre. Tot plegat, en una experiència immersiva que combina patrimoni, història i teatre.
Visites nocturnes teatralitzades a Solsona
NacioSolsona
La visita es pot fer els dijous i divendres, excepte la setmana del 17 d'agost, que es programa el dimecres i el dijous. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma EntradesSolsones.com.
Visites nocturnes teatralitzades a Solsona
NacioSolsona