Solsona ofereix una vetllada d'àries d'òpera amb Camerata Granados dins el cicle d’estiu

El teatre comarcal de Solsona serà escenari divendres 21 d'agost d’un concert amb la formació Camerata Granados, integrat en la 45a edició del Cicle de concerts d’estiu. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i l’Orfeó Nova Solsona sumen esforços en l’organització. Sota el títol ‘Una nit a l’òpera’, el programa reuneix àries destacades del repertori líric, interpretades per les sopranos Tània Matas i Ana Arias i el baríton Iago Garcia, dirigits per Pau Romero-Andreu.
Venda d’entrades i informació sobre l’espectacle
El preu de les entrades per aquesta proposta és de cinc euros i s’ofereix a través de l’app Solsona 24/7; també es podran comprar a la taquilla del teatre comarcal des d’una hora abans de l’inici, programat per a les 21.30 h. La venda digital romandrà disponible fins divendres mateix a les dues de la tarda.
Aquesta cita clausura el cicle d’estiu a Solsona i proposa un passeig per àries d’òpera que han marcat època. El repertori abraça obres de Verdi, Mozart, Rossini, Bizet, Délibes i Offenbach, entre d’altres, per apropar al públic la literatura lírica i presentar nous intèrprets ja vistos a l’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana o el Gran Teatre del Liceu.
Camerata Granados impulsa nous músics i produccions
Camerata Granados té residència a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Hi participen principalment joves de la demarcació que han completat o cursen estudis superiors d’interpretació. El projecte liderat per Pau Romero-Andreu aposta per unir rigor artístic i iniciatives que obrin portes professionals a músics emergents. Des de la fundació, la primavera de 2022, han creat catorze produccions i han col·laborat amb cors, solistes i institucions musicals d’arreu del territori.
El preu d’accés al concert es manté en cinc euros i es pot reservar l’entrada a través de l’app Solsona 24/7. Mitjançant la iniciativa Butaca solidària, es reserven deu entrades per a persones vinculades a entitats socials de Solsona. Aquesta acció, activada aquest estiu, vol afavorir la presència de públic en situació social o econòmica vulnerable i facilitar l’accés cultural sense restriccions.
El concert, programat per divendres al teatre comarcal, porta el programa ‘Una nit a l’òpera’ amb Camerata Granados. Les entrades es podran adquirir anticipadament per internet o a la taquilla el mateix dia.