Casa Rotxé reobre com a llibreria a Peramola per dinamitzar la cultura local

Casa Rotxé, en ple centre de Peramola, representa una botiga històrica que durant anys va centralitzar la vida social i cultural del poble. Quan el propietari es va jubilar, el local va romandre aturat, sense canvis ni usos alternatius. Amb la intervenció d'Edicions Salòria, s'inicia ara un nou cicle: la conversió del comerç en llibreria independent, orientada a la proximitat i a l'activitat cultural. La iniciativa neix per combatre la progressiva pèrdua de teixit social i econòmic de la població, amb l'aspiració de reactivar l'espai i restituir el seu paper com a element de memòria col·lectiva entre els veïns de Peramola.
Per fer front, doncs, al despoblament, Edicions Salòria reobrirà la històrica botiga Casa Rotxé com a llibreria a Peramola, un poble ple de poesia. I per poder-ho fer, han obert una campanya de micromecenatge a Verkami. A canvi de les aportacions es podran rebre recompenses exclusives, des de vals de compra per la llibreria o bosses de tela fins a passejades poètiques pel poble amb l'escriptor Ramon Besora.
Objectius de la reobertura i programació cultural
El plantejament d'aquesta reobertura busca cimentar Casa Rotxé com a lloc dinàmic, on la trobada i l'activitat cultural esdevinguin constants. S'hi proposa una agenda continuada que inclou presentacions de llibres, clubs de lectura, tallers intergeneracionals, amb la voluntat d'involucrar tant els habitants de Peramola com els de l'Alt Urgell i l’Alt Pirineu. L'espai vol reprendre l'esperit de la botiga com a punt d'arribada de novetats editorials i publicacions d'interès, apropant l'actualitat literària a la comunitat. A més, pretén funcionar com a plataforma de compartició d'experiències, lectures i iniciatives que enforteixin els vincles socials.
Singularitat literària i iniciatives artístiques locals
La nova etapa de la llibreria se centra en el caràcter singular que aporta al municipi, destacant la presència notable d'autors vinculats a Peramola. El projecte té la vocació de consolidar-se com a node cultural, amb una atenció especial a la poesia i a les obres dels autors locals i pirinencs. Durant una passejada pels carrers, resulten visibles instal·lacions i intervencions artístiques nascudes de versos de figures com Carner, Espriu, Martí i Pol, Leveroni i Marçal. També s’hi ha habilitat una ruta poètica on el públic pot llegir i escoltar poemes de l’escriptor peramolí Ramon Besora. Aquest conjunt d’accions artístiques contribueix a impregnar la quotidianitat del poble d’expressions culturals i literàries, teixint un caràcter identificador propi.
L'espai de la llibreria: literatura pirinenca i memòria col·lectiva
Amb la reobertura de Casa Rotxé s'impulsa la recuperació d’un lloc que té una càrrega simbòlica per als peramolins i la gent del Pirineu. El projecte, alhora, funciona com a reconeixement a la poesia i als creadors locals compromesos amb la llengua i la cultura catalana. S'hi vol donar un lloc destacat a la poesia i a les obres dels escriptors de la zona, especialment de Peramola i del Pirineu. L'objectiu final és amplificar la literatura pirinenca i donar presència a veus habitualment marginals en els circuits literaris catalans. Aquesta via facilita que els autors del territori puguin mostrar la seva obra, mentre la comunitat accedeix a una oferta literària lligada al seu context geogràfic i cultural.
Activitats, serveis i proposta comunitària
La iniciativa planteja l'obertura d'una llibreria autònoma a Peramola, un municipi rural sense cap establiment dedicat al llibre. El projecte aposta per enfortir la vida comunitària a través de propostes variades: actes literaris regulars, presentacions, tallers creatius i espais formatius, tant per infants com per adults. Vol esdevenir punt de referència en l'àmbit comarcal, potenciant així la cohesió social i recuperant dinamisme cultural.
Reforma, micromecenatge i sostenibilitat del projecte
La materialització de la llibreria exigeix una intervenció arquitectònica i una adequació funcional de l'espai. Es proposa rehabilitar el local i dotar-lo de llibres d'autoria pirinenca. Paral·lelament, s'ofereixen recompenses a les persones que hi donin suport, com ara vals de compra vàlids des del primer dia d'obertura i una bossa de cotó especial amb el distintiu "Mecenes Fundador". Amb aquestes mesures, es pretén que la comunitat participi activament en el procés i s’afavoreixi l'estabilitat del projecte. La implicació dels veïns i del conjunt de la comarca es considera decisiva perquè Casa Rotxé esdevingui de nou punt central per als amants dels llibres i de la cultura.
La cultura com a eix de revitalització rural
La iniciativa liderada per Edicions Salòria vol posar en relleu la capacitat de la cultura per revertir el despoblament rural i donar nous usos als espais històrics dels pobles. El retorn de Casa Rotxé com a llibreria supera la simple reobertura d’un negoci: representa l’impuls d’un projecte compartit on la literatura, la poesia i la creació són elements centrals de la vida a Peramola i al Pirineu.