Veïns i ajuntaments de la Vall de Lord reclamen que es garanteixi la cobertura horària al consultori mèdic

Sant Llorenç de Morunys disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del Consorci Sanitari del Solsonès -gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès- i que dona cobertura a les tres poblacions de la Vall de Lord -Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra-. En global, sumen una població d'uns 1.300 habitants fixes, però que creix substancialment a l'estiu per les segones residències.
L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que, des de fa prop d'un any, no es cobreix la totalitat de les hores d'obertura del dispensari -de 8 del matí a 3 del migdia- quan la metgessa titular està de baixa, té vacances o algun dia de festa. L'alcalde del municipi, Francesc Riu, lamenta en declaracions a l'ACN que els veïns de la zona fa temps que es queixen que alguns dies s'han trobat sense servei de metge durant el dia o bé que només s'ofereix durant poques hores. Per això, han enviat una queixa formal al Centre Sanitari i al Consell Comarcal reclamant solucions: "S'ha de fer un esforç. Estem allunyats de tot arreu i no es pot descuidar aquest servei"
De fet, Riu no entén que es garanteixi el servei d'urgència de 3 de la tarda a 8 del matí amb un metge i una infermera de guàrdia i, en canvi, "quedin descobertes les hores de visita dels matins". L'alcalde recorda que la Vall de Lord és una zona rural "amb grans distàncies" als hospitals més propers, ja sigui el de Berga o el de Manresa.
Per la seva banda, la població també s'està organitzant per denunciar la situació. Una de les afectades, Helena Sala, ha explicat que no descarten engegar una recollida de signatures o, fins i tot, tallar alguna carretera. "Aquí hi viu molta gent gran que no condueix i tampoc tenim transport públic", ha lamentat Sala, que lamenta que la zona ha anat patint "una pèrdua progressiva de serveis al dispensari mèdic".
A aquesta situació, lamenten, s'hi suma que des de fa 15 dies hi ha problemes amb la fibra òptica i la línia telefònica al centre sanitari. Això, segons l'Ajuntament, "afecta directament els usuaris i la feina dels professionals". Sobre aquest punt, des del Centre Sanitari asseguren que s'hi està treballant per a posar-hi remei a través de l'empresa que presta els serveis, però que el fet que sigui època d'estiu ha contribuït a endarrerir la solució.
Garantir el servei
Fonts del Centre Sanitari del Solsonès han explicat a l'ACN que pateixen la problemàtica de la manca de professionals sanitaris, una situació que es repeteix en altres punts del país. Per això, asseguren, quan la titular del dispensari no treballa només poden cobrir parcialment la seva plaça amb la meitat de la jornada. Es tracta d'un professional que es trasllada des del centre sanitari que tenen a Solsona.
Les mateixes fonts asseguren que fan "tot allò que tenen a l'abast" per poder solucionar les problemàtiques que van sorgint i deixen clar que el servei sanitari està garantit. A més, recorden que tant a la tarda com a la nit hi ha servei mèdic i d'infermeria amb dues persones de guàrdia que es traslladen als domicilis quan se'ls hi requereix.