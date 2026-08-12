Sant Llorenç de Morunys urgeix a resoldre la inestabilitat del servei sanitari local

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha alçat la veu per exigir una solució immediata a les dificultats repetides que afecten el centre mèdic del poble. Els càrrecs municipals assenyalen que la manca d’atenció durant franges concretes del dia, especialment en absència de la metgessa habitual, ha superat qualsevol límit acceptable. La distància fins a altres serveis sanitaris complica els desplaçaments i fa encara més necessari que es mantingui una assistència mèdica regular per a la ciutadania.
Problemes de disponibilitat al centre mèdic
Des de l’equip municipal es remarca la preocupació pel dèficit de professionals sanitaris, fet que dificulta la contractació de relleus i perpetua la vulnerabilitat del servei. “Entenem que actualment hi ha una manca de professionals sanitaris i que no sempre és fàcil trobar substitucions, però considerem que aquesta situació s'ha repetit massa sovint i no es pot continuar normalitzant.” L’allunyament del municipi respecte d’altres dispositius mèdics empitjora una situació ja compromesa.
La comunicació institucional, absent
Davant la manca de resposta institucional, l’Ajuntament assenyala que els obstacles no només persisteixen, sinó que han augmentat en les darreres dues setmanes, amb talls de la línia telefònica i pèrdues de cobertura que obstaculitzen la tasca del personal sanitari i dificulten l’accés dels pacients als serveis. La queixa municipal recull: “No podem entendre com, si el problema es va comunicar als responsables des del primer dia, encara avui no s'hi hagi posat una solució.”
L’Ajuntament trasllada la situació als mitjans
Sense avenços, el consistori opta per fer pública la problemàtica a través dels mitjans de comunicació: “hem decidit fer pública aquesta situació i traslladar-la als mitjans de comunicació.” Es recalca que l’objectiu no és encendre conflictes sinó exposar la gravetat de les mancances en el servei bàsic: “No ho fem amb la voluntat de generar conflicte, sinó perquè creiem que ja fa massa temps que Sant Llorenç està patint deficiències en un servei tan essencial com és la sanitat.”
Necessitat urgent d’actuació i equitat sanitària
S’ha informat que el municipi està previst que s’integri a Altahia a partir de l’any 2027, cosa que podria obrir la porta a millores, però des del govern local s’apunta que calen solucions a curt termini: “Sabem que està previst que Sant Llorenç entri a formar part d'Altahia el gener de 2027 i esperem que aquest canvi permeti millorar i solucionar definitivament molts d'aquests problemes.” També recalquen: “Però no podem esperar fins al gener de 2027.” i “Els veïns i veïnes necessitem que es prenguin mesures ara.”
L’Ajuntament especifica que no sol·licita cap tracte diferenciat, sinó que reclama igualtat de drets i qualitat assistencial: “No demanem privilegis ni un tracte especial.” i “Demanem els mateixos drets i la mateixa qualitat d'atenció sanitària que qualsevol altre poble.” Així, exigeixen als responsables mesures urgents que resolguin les mancances i consolidin una cobertura mèdica regular al municipi. El consistori tanca el comunicat recordant: “Sant Llorenç té dret a un servei sanitari digne, accessible i que funcioni amb normalitat.”