El Solsonès estrena «El Bressol», un espai de criança per a pares i infants de 0 a 3 anys

El Consell Comarcal del Solsonès desplegarà el mes d’octubre «El Bressol», una proposta de criança compartida que s’adreça principalment a homes amb infants de zero a tres anys. Sota el paraigua de l’àrea d’Igualtat i Feminismes, la iniciativa configura un espai de trobada i suport mutu pensat per acompanyar tant als pares com als seus fills en les primeres etapes. L’objectiu? Afavorir una implicació activa i corresponsable en la paternitat, tot promovent que els homes assumeixin un paper central en la cura i els vincles familiars.
Objectius i beneficis del programa «El Bressol»
El programa «El Bressol» ofereix als pares un entorn fiable per compartir experiències, inquietuds, dubtes i coneixements sobre la criança. També busca facilitar la formació de xarxes de suport amb altres famílies que travessen una fase vital similar. El Consell Comarcal defensa que «El Bressol» fomenta una visió de la paternitat centrada en la presència, l’afecte, la corresponsabilitat i l’atenció. Dins aquest espai, els assistents poden posar en comú vivències, reforçar llaços, accedir a recursos i debatre, de manera col·lectiva, sobre els desafiaments i oportunitats propis de la criança en els primers anys de vida.
Acompanyament professional i entorn segur
Un equip especialitzat dinamitzarà les sessions i proporcionarà un seguiment professional ajustat a les demandes dels participants, amb l’objectiu de mantenir l’espai segur, proper i participatiu. Des de l’àrea d’Igualtat i Feminismes s’afirma: “promovem una paternitat activa, afectiva i corresponsable. Volem oferir als pares un espai propi on teixir xarxa, compartir els reptes de la criança i acompanyar el creixement de les seves criatures en un entorn de respecte, confiança i suport mutu”.
Horaris, inscripcions i contacte
Les trobades tindran lloc al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona cada dimecres, des d’octubre i fins desembre, entre les 16.30 h i les 18.30 h. S’adreça a homes responsables de la criança en les primeres etapes dels fills. Per participar-hi, cal omplir el formulari en línia o contactar amb l’àrea d’Igualtat i Feminismes del Consell, utilitzant el telèfon 973 48 20 03 o bé l’adreça electrònica igualtat.treball@elsolsones.cat.
Aquesta actuació està finançada amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d'Igualtat, Secretaria d'Estat d'Igualtat i per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, en el marc del Pla Corresponsables, i de la Generalitat de Catalunya.