Solsona i la Diputació de Lleida preparen intervencions a la carretera de Sant Llorenç

La Diputació de Lleida vol intervenir el tram urbà pendent de la carretera de Sant Llorenç el pròxim any. Ho va anunciar divendres passat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, en el marc de la inauguració de la rotonda del Vinyet. Aquest esdeveniment ha estat considerat una resposta a una sol·licitud de llarga data a la ciutat i aporta mesures específiques per reforçar la seguretat en un punt especialment exposat, sobretot després que el 2022 s’hi obrís el centre educatiu El Vinyet. Amb el projecte, es preveu regular el trànsit, alentir els vehicles i augmentar el confort i la seguretat dels desplaçaments per una de les vies amb més circulació de Solsona.
Importància de la millora a la carretera de Sant Llorenç
"Les carreteres no són només asfalt. Són una manera de connectar persones." Aquesta és la reflexió amb què l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va sintetitzar el sentit de la inauguració del primer tram renovat de la carretera de Sant Llorenç i de la nova rotonda per accedir a El Vinyet. "És una actuació pensada per facilitar la mobilitat dels veïns i veïnes, de les persones que visiten la comarca i, sobretot, per protegir un entorn especialment sensible com és el de l'Escola El Vinyet. Una obra que farà els trajectes més còmodes, més amables, més ordenats, més sostenibles sobretot, més segurs". Les actuacions tenen incidència directa en la mobilitat local i la protecció de l’espai escolar.
El consistori de Solsona i la Diputació de Lleida han subratllat la cooperació institucional i tècnica que ha permès tirar endavant el projecte i incloure-hi millores. També han reconegut la tasca de l’empresa constructora, Artífex Infraestructures, tant per la gestió de les obres com per haver limitat l’impacte sobre veïns, negocis i usuaris de la carretera. Aquesta intervenció respon a una reivindicació de llarga trajectòria a la ciutat i reforça la seguretat des de l’obertura del centre educatiu.
Futures actuacions i transformació de l’entorn urbà
Durant l’acte es van donar detalls sobre noves passes a seguir. "El president de l'ens provincial, Joan Talarn, va avançar que els serveis tècnics de la institució ja treballen en el projecte d'arranjament dels prop de 300 metres de travessera urbana que resten pendents fins al final del nucli urbà, amb la previsió que les obres es puguin executar l'any 2027." Per petició veïnal, s’han plantat arbusts i no arbres, mentre que a llarg termini es contempla plantar arbres al costat de l’escola.