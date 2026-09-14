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Imatges de la Tractorada de l'Onze de setembre a Solsona

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Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 21:19
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 21:21
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