Imatges de la Tractorada de l'Onze de setembre a Solsona
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- Ramon Estany Montanyà
- Responsable de NacioSolsona
Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 21:19
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 21:21
- Tractorada de Solsona -
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