13 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

El solsoní Raül Garrigasait llegí la glossa de la commemoració de la Diada a Solsona

Cultura i Mitjans

Garrigasait va parlar del mal humor col·lectiu instal·lat en el poble català des del 2017, que “no ajuda a resoldre els problemes gravíssims” que tenim com a país i va subratllar la tasca pendent de fer arribar el català a tothom i fer-lo “prepoderant en tots els àmbits de la societat”

  • Raül Garrigasait -
  • Autoritats, organitzador i artistes integrants de l'acte -
  • Unes 200 persones van assistir a l'acte -
  • Joma pintant el mural durant l'acte

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de setembre de 2026 a les 08:49
Actualitzat el 13 de setembre de 2026 a les 08:50

“Hi ha una part de l’alliberament dels pobles sotmesos que és prèvia als problemes materials, que consisteix a alliberar-se d’aquest mal humor que ens fa perdre el temps”.

Amb aquesta reflexió, l’escriptor, editor i traductor solsoní Raül Garrigasait, president de la Casa dels Clàssics i enguany premiat amb el Premi Crítica Serra d’Or d’assaig, va obrir el dia 10 de setembre al vespre el parlament de l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Solsona, celebrat com ja és tradició a la plaça de Ramon Llumà.

Garrigasait va parlar del mal humor col·lectiu instal·lat en el poble català des del 2017, que “no ajuda a resoldre els problemes gravíssims” que tenim com a país i va subratllar la tasca pendent de fer arribar el català a tothom i fer-lo “prepoderant en tots els àmbits de la societat”.

  • Unes 200 persones van assistir a l`acte

Un any com aquest, Garrigasait no podia obviar el rerefons de l’Odissea per llançar un missatge per combatre aquest desànim col·lectiu. Per a l’Ulisses d’Homer Ítaca no és un horitzó, sinó casa seva: una amenaçada pàtria, terra que cal recuperar i defensar. “Nosaltres potser no tenim una deessa com Atena, però tenim un instrument amb un poder molt epecial, la llengua: quan deixem de parlar català l’ocupació avança un pam, però quan parlem català, l’ocupació recula un metre, i cada conversa alegre que tenim és el fracàs dels imperis”.

Els seus protagonistes lluiten amb una manera de veure la vida “pràctica, concreta, forta, dura i alegre, un model que pot ser útil per aquests anys difícils”. Lluiten per cada pam d’Ítaca i per cada forma de poder sobre l’illa. I és que no es tracta de pensar en un horitzó, perquè “Ítaca és la terra que tenen sota els peus”.

 

  • Joma pintant el mural durant l`acte

L’acte va cosir aquest parlament amb la intervenció artística de Joma, expert en el poema d’Homer, que va representar en directe els viatges convulsos per arribar a Ítaca i l’amenaça de les forces d’ocupació, i l’actuació musical de Paula Jane i Jofre Fité, que van traduir musicalment el canvi d’actitud col·lectiva que ens ha de dur d’un horitzó llunyà a una celebració final.

  • Autoritats, organitzador i artistes integrants de l`acte

La commemoració institucional de la Diada va culminar amb el Cant dels Segadors, interpretat per l’Orfeo Nova Solsona, i una darrera galejada dels trabucaires de Solsona.

L’acte és coorganitzat per l’ajuntament de Solsona, Omnium Solsones i el Consell Comarcal del Solsones.

Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar