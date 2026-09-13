El solsoní Raül Garrigasait llegí la glossa de la commemoració de la Diada a Solsona

“Hi ha una part de l’alliberament dels pobles sotmesos que és prèvia als problemes materials, que consisteix a alliberar-se d’aquest mal humor que ens fa perdre el temps”.
Amb aquesta reflexió, l’escriptor, editor i traductor solsoní
Raül Garrigasait, president de la Casa dels Clàssics i enguany premiat amb el Premi Crítica Serra d’Or d’assaig, va obrir el dia 10 de setembre al vespre el parlament de l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Solsona, celebrat com ja és tradició a la plaça de Ramon Llumà.
Garrigasait va parlar del
mal humor col·lectiu instal·lat en el poble català des del 2017, que “no ajuda a resoldre els problemes gravíssims” que tenim com a país i va subratllar la tasca pendent de fer arribar el català a tothom i fer-lo “prepoderant en tots els àmbits de la societat”.
Unes 200 persones van assistir a l`acte
Aj Solsona
Un any com aquest, Garrigasait no podia obviar el rerefons de l’
Odissea per llançar un missatge per combatre aquest desànim col·lectiu. Per a l’Ulisses d’Homer Ítaca no és un horitzó, sinó casa seva: una amenaçada pàtria, terra que cal recuperar i defensar. “Nosaltres potser no tenim una deessa com Atena, però tenim un instrument amb un poder molt epecial, la llengua: quan deixem de parlar català l’ocupació avança un pam, però quan parlem català, l’ocupació recula un metre, i cada conversa alegre que tenim és el fracàs dels imperis”.
Els seus protagonistes lluiten amb una manera de veure la vida “pràctica, concreta, forta, dura i alegre, un model que pot ser útil per aquests anys difícils”. Lluiten per cada pam d’Ítaca i per cada forma de poder sobre l’illa. I és que no es tracta de pensar en un horitzó, perquè “Ítaca és la terra que tenen sota els peus”.
Joma pintant el mural durant l`acte
L’acte va cosir aquest parlament amb la intervenció artística de
Joma, expert en el poema d’Homer, que va representar en directe els viatges convulsos per arribar a Ítaca i l’amenaça de les forces d’ocupació, i l’actuació musical de Paula Jane i Jofre Fité, que van traduir musicalment el canvi d’actitud col·lectiva que ens ha de dur d’un horitzó llunyà a una celebració final.
Autoritats, organitzador i artistes integrants de l`acte
Aj Solsona
La commemoració institucional de la Diada va culminar amb el
, interpretat per l’ Cant dels Segadors Orfeo Nova Solsona, i una darrera galejada dels trabucaires de Solsona.
L’acte és coorganitzat per l’
ajuntament de Solsona, Omnium Solsones i el Consell Comarcal del Solsones.