«Jo m'apago, però vosaltres teniu futur»: el missatge de Jordi Pujol per la Diada

L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha enviat un missatge d'esperança a tots els catalans i catalanes per la Diada, tot reivindicant que aquesta és "una festa de tots els que viuen i treballen a Catalunya, i dels qui volen ser catalans". En un missatge de veu que ha enviat al Matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha fet una crida a la desesperança i a creure en un "futur col·lectiu".
"Jo ara mateix no estic gaire fi", ha admès Pujol, "i no em veig amb cor d'enviar el missatge que penso que avui es mereixen tots els catalans". Tot i això, l'expresident de la Generalitat sí que ha volgut aprofitar la Diada per dir unes paraules. D'una banda, ha felicitat tots els catalans, "tant els que acaben d'arribar com els que són de l'any 30 del segle passat". D'altra, però, ha reconegut que "el país viu moments complicats, d'incertesa, de desil·lusions i de gent que perd l'esperança".
Tot i això, Pujol, assegura que "també hi ha molta gent amb energia, amb il·lusió, amb ganes de fer coses i de fer-les bé". Per això, considera que hi ha "motius per a l’esperança, i la fe i optimisme s’encomana si hi ha ganes de ser i d’anar endavant" ha dit. En aquest sentit, l'expresident ha explicat que creu que “hi ha una realitat que ens ha de fer veure que Catalunya val la pena”.
"Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i futur", ha continuat, també apel·lant a la ciutadania “més enllà dels lideratges i els polítics”, per a que “contagiï” aquest a aquells “menys esperançats, als enfadats i als que més pateixen”. "Tenim i teniu capacitat per fer una gran Catalunya. Visca Catalunya, som-hi", ha sentenciat per a acabar el seu missatge.