Una vuitantena de tractors omplen Solsona en la Diada de l'11 de setembre

El brogit dels motors dièsel i l'olor de terra i combustió van deixar petjada un any més al matí de la Diada a la capital del Solsonès. La tradicional tractorada de l'11 de setembre, organitzada amb mestratge per l'associació d’Amics del Tractor d’Època del Solsonès va tornar a omplir els carrers de la ciutat d'una energia festiva, reivindicativa i profundament arrelada a la terra.
La jornada va arrencar ben d'hora amb un esmorzar popular a la Plaça del Camp on les botifarres de pagès, les converses de cafè i la germanor van servir per agafar forces. En total, una vuitantena de vehicles de totes les èpoques i formats es van anar concentrant, convertint el punt de trobada en una veritable exposició viva de la historia de la mecanització agrària. Tots els tractors lluïen amb orgull la senyera al davant, i en no pocs d'ells hi penjava també l'estelada, donant el toc reivindicatiu propi de la data.
Un dels moments més singulars i esperats del matí va ser la benedicció de la comitiva. El rector de Solsona, mossèn Joan Casals, va aspergir aigua beneïda sobre cadascun dels tractors i els seus conductors, desitjant bon treball i protecció per a les campanyes vinents.
A continuació, la caravana va iniciar una ruta circular pels voltants i les artèries principals de Solsona, oferint un espectacle sonor i visual que va fer sortir molts veïns als balcons. L'instant de més perícia al volant es va viure quan la comitiva es va dirigir cap al cor de la vila: una seixantena dels vehicles —aquells de dimensions més reduïdes o antics que podien maniobrar per l'entramat urbà— es van endinsar pels carrers estrets del nucli antic. El contrast entre la pedra històrica i el ferro dels tractors va deixar imatges per al record.
Per cloure la festa, els participants es van tornar a reunir al voltant d'un vermut popular. Entre gots alçats i rialles, es va posar el punt final a una Diada on la tradició pagesa i l'esperit de comunitat van tornar a ser els grans protagonistes a Solsona.