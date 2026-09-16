Reviu la Roba impulsa una quarta edició a la tardor amb recollida i mercat d'intercanvi

La proposta Reviu la Roba torna a posar-se en marxa aquesta tardor, arribant a la quarta convocatòria després que les tres primeres reunissin un suport notable. Va sorgir d'un grup d'amigues que es van proposar repensar el consum habitual, i pretén que la roba pugui circular més temps abans de descartar-se, tot facilitant un espai on la gent es trobi i col·labori. El projecte s'ha anat estenent a mesura que avancen les edicions; més persones s'hi han anat sumant, motivades per la reutilització i el consum responsable de roba amb bona conservació. Enguany, els impulsors expressen la voluntat d'ampliar la participació i connectar amb nous interessats dins la xarxa.
Funcionament de la recollida i mercat d’intercanvi de roba
Es convida qui vulgui participar a cedir peces que ja no es fan servir però es mantenen en bones condicions. La recollida estarà activa entre el 18 i el 29 de setembre, amb quatre punts habilitats: Biokor, English amb l’Anna, L’Artesana i De Cop Mèdia. Les peces dipositades durant aquests dies es destinaran al mercat d'intercanvi, que tindrà lloc el 10 d’octubre a la Sala Polivalent. La trobada busca propiciar no només el bescanvi de roba sinó també compartir experiències dins la comunitat local.
Novetats de l’edició: sistema de targeta de punts i sostenibilitat
Aquesta vegada, s’introdueix una modificació: la targeta de punts necessària per intercanviar roba al mercat requerirà una aportació simbòlica de 2 €. Aquesta contribució es planteja per facilitar que la iniciativa perduri i cobreixi els costos. Els responsables expliquen que aquesta petita quantitat permetrà que el projecte creixi, mantingui l’activitat i gestioni les tasques associades a la recollida i l’intercanvi de manera adequada.
Importància de la col·laboració i impacte comunitari
L’organització, l’associació Reviu la Roba, transmet el seu agraïment a totes les persones i col·lectius implicats que aporten espais, materials, dedicació i suport. Fan èmfasi en el valor de la tasca de les voluntàries i de tothom que participa, destacant que són essencials perquè l’intercanvi sigui possible. Des de l’entitat, s’encoratja a continuar compartint, reutilitzant i reforçant la xarxa de consum responsable, tot buscant incrementar el sentit de comunitat. L’activitat es consolida com una via per fomentar la participació ciutadana i impulsar la reutilització de recursos.