Sant Llorenç de Morunys inicia la renovació del clavegueram amb fons de la Diputació de Lleida

Les intervencions per modificar i reforçar la xarxa de clavegueram de Sant Llorenç de Morunys prenen forma aquesta setmana. L’execució busca posar fi a situacions repetides de disfuncions detectades en diversos sectors del municipi. El contracte, assignat a Caopsa, fixa l’import total en 127.631,90 euros. D’aquesta suma, 120.113,80 euros provenen d’una subvenció atorgada per la Diputació de Lleida per inversions en salut pública. Amb aquesta partida, es podrà desplegar la fase inicial de les obres, que s’allargaran fins al final de l’any.
Primers treballs i àrees d’intervenció
El començament de les tasques apunta a dues localitzacions amb dificultats remarcades: Plaça del Mur i la zona de les 40 Hores. Al primer indret, el col·lector mostra una manca evident de capacitat; quan plou intensament, l’aigua força l’obertura de tapes i genera entrades d’aigua en edificis propers. El projecte estableix la col·locació d’un conducte de més amplada per fer front a aquesta limitació.
A la zona de les 40 Hores, s’instal·larà un nou tub de seixanta centímetres de diàmetre que assumirà la funció de sobreeixidor durant pluges, canalitzant el cabal fins a la rasa del torrent. Un cop completada aquesta fase, el conducte s’allargarà cap a la plaça de la Canal i, posteriorment, a la carretera de Solsona. Aquest traçat crearà la possibilitat, en fases següents, d’afegir reixes per a la captació d’aigua, un element inexistent en aquest entorn.
Les obres de renovació del clavegueram gairebé no es perceben a simple vista i solen passar desapercebudes, però resulten imprescindibles per actualitzar la infraestructura, mitigar inundacions i incrementar la protecció del municipi.