Sant Llorenç de Morunys trasllada la Llar d'Infants municipal a l'Institut Escola al setembre

La Llar d'Infants municipal de Sant Llorenç de Morunys finalitzarà la seva tasca a finals de la setmana vinent, posant punt final a una etapa de servei a les famílies i infants del municipi. Aquest tancament obre la porta a una nova fórmula: el servei passa a formar part, des del mes vinent, de l'Institut Escola i sota la coordinació directa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta transformació, anunciada amb anterioritat per l’Ajuntament, implica un canvi de gestió.
Nou model de gestió i assignació de competències
Amb l'entrada en vigor del nou model, l'impacte econòmic per al pressupost municipal es veurà fortament reduït. Anteriorment, la gestió local generava una càrrega pressupostària propera als 40.000 euros anuals. Amb el nou conveni, la contribució municipal es limita a 5.000 euros per any, mentre el manteniment de l’edifici i els serveis segueixen sent responsabilitat del consistori. Els acords definits pel Departament d’Educació no inclouen la continuïtat automàtica del personal existent de la Llar d'Infants; per aquest motiu, l’Ajuntament va estudiar i va proposar vies alternatives: reubicació en dependències municipals amb conservació de condicions laborals, o incorporació a la Fundació La Vall per a tasques complementàries.
Situació laboral del personal i alternatives
A la fi, les treballadores han expressat la decisió de posar punt final a la seva relació contractual amb l’Ajuntament el 31 de juliol. El comunicat literal és: “les treballadores van comunicar la seva voluntat de finalitzar la relació laboral amb l'Ajuntament el 31 de juliol.” El dia 10, se'ls va fer arribar la notificació formal i l'import corresponent a la indemnització, calculat segons el criteri de vint dies de salari per cada any prestat, conforme a la normativa. En total, s’ha abonat una quantitat de 33.464,74 euros en concepte d’indemnització. Una de les treballadores ha acceptat la documentació, mentre les altres han manifestat que revisaran la proposta segons els terminis legals: “les altres dues han comunicat que revisaran la proposta dins dels terminis que estableix la legislació laboral.”
Transició, reconeixement i manteniment del servei educatiu
L’Ajuntament subratlla el respecte pel dret de les treballadores a examinar l’oferta i preveu que el procés es tanqui sense incidències. L’evolució del model permetrà donar continuïtat a l’educació infantil al municipi, tot i que sota una gestió modificada i amb implicació directa del Departament d’Educació. El consistori expressa igualment el seu agraïment a totes les professionals que, al llarg dels anys, han prestat servei a la Llar d’Infants municipal, i posa en relleu l’empremta deixada en moltes famílies de la localitat.