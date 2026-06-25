Situació «límit» a la residència de gent gran de Sant Llorenç de Morunys per la dificultat de trobar personal qualificat

La residència de gent gran La Vall de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) fa una crida urgent per trobar personal qualificat. Ja fa temps que tenen problemes per cobrir baixes, però ara estan "al límit". "No pot ser que les persones que han treballat tot l'any no puguin descansar", ha explicat a l'ACN la directora tècnica, Alba Solé. Per garantir allotjament, s'està preparant un habitatge de lloguer de la fundació privada que gestiona la residència per a candidats de fora. L'alcalde del municipi i president de la fundació, Francesc Riu, assegura que "posaran totes les facilitats". Tot i això, alerten que hi ha un problema de fons com és la precarietat laboral. Demanen a la Generalitat que apugi els salaris per "dignificar" el sector.
L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, ha explicat que és "molt urgent" trobar candidats perquè "a partir del 15 de juliol es necessiten tres persones" per cobrir les vacances d'estiu dels treballadors. En declaracions a l'ACN, l'alcalde ha assegurat que si les persones compleixen els requisits i treballen bé, se'ls oferirà un contracte fix.
De fet, tant l'alcalde com la directora del centre residencial, Alba Solé, es queixen que ja fa temps que avisen a la Generalitat d'aquesta problemàtica. La resposta que els donen, segons diuen, és que això mateix es repeteix a altres punts del territori. Però això, lamenta l'alcalde, no soluciona el problema.
La situació en què es troben és la suma de diferents factors: ser un municipi rural allunyat de grans zones urbanes i sense connexions amb transport públic, la manca d'habitatges, uns sous de geriatria poc competitius i dificultats per cobrir baixes. "Si tenen el títol poden anar a treballar a un hospital o a altres llocs i la residència sempre és l'últim", afirma. Això explica també perquè el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ja fa un any i mig que els diu que no troben gent.
Un pis de lloguer "molt econòmic"
Davant d'aquesta situació, des de la residència i els tres ajuntaments de la Vall de Lord posen a disposició un pis que és propietat de la fundació que gestiona la residència per atraure treballadors que siguin de fora del municipi. Segons ha detallat Solé, és un pis que s'ofereix a un preu "molt econòmic" per a qui estigui interessat a traslladar-se a viure a Sant Llorenç de Morunys i treballar a la residència. El fet que no hi hagi connexió amb transport públic fins al municipi, fa que sigui molt difícil atraure gent de fora: "L'única manera d'accedir al poble és amb vehicle privat".
Apujar els salaris, la clau
La directora tècnica del centre, Alba Solé, creu que la solució depèn de millorar les condicions laborals a les residències. "Ho tinc claríssim, els sous dels convenis s'han d'apujar", afirma. Creu que el sector no s'ha tingut prou en compte i que cal dignificar-lo. "Els treballadors han d'estar més reconeguts, fan una feina dura, complicada i vocacional i s'ha de compensar econòmicament", afegeix.
Actualment, es dona una situació que veu "injusta": "Una persona d'un sociosanitari cobra molt més per fer una mateixa feina, atendre persones grans". I admet que hi ha perfils tècnics que encara costen més de trobar.
Per l'alcalde, els municipis no tenen capacitat econòmica per apujar els salaris que voldrien i cal que, primer, el Departament de Drets Socials i Inclusió apugi el pagament de les places públiques, que són la majoria. Concretament, hi ha 40 places públiques i 12 de privades. "Cada cop que ho han fet, nosaltres hem apujat el sou segons el conveni", ha afirmat. Actualment tenen uns cinquanta treballadors.
Ser una fundació privada, un obstacle més
La residència la Vall està gestionada per una fundació privada, representada per la parròquia que va cedir els terrenys i els ajuntaments de Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i el de Guixers. La principal queixa que fan amb el Departament és que fins ara no han pogut rebre ajuts per fer inversions a la residència per ser privada. Ara, però, els han confirmat que ja ho podran fer i confien que això també els vagi a favor.
El més urgent ara és contractar les tres persones per garantir les vacances als treballadors. "No volem arribar a dir que no les poden fer perquè no podem cobrir els torns, aquest seria l'últim pas", conclou la directora.