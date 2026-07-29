S’obren les inscripcions als casals gratuïts de setembre de Solsona, Olius i Torà

Aquest dijous, 30 de juliol, s’obren les inscripcions als casals gratuïts de setembre que s’organitzen a Solsona, Olius i Torà amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar durant els dies previs a l’inici del curs escolar. El servei, impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès i els tres ajuntaments a través de l’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, s’emmarca en el programa Entretemps. Les inscripcions es podran formalitzar fins al 9 d’agost.
En aquest període de transició entre les vacances d’estiu i la tornada a l’escola, moltes famílies han de compaginar els horaris laborals amb la cura dels infants. Per donar resposta a aquesta necessitat, les administracions locals tornen a oferir aquest servei gratuït de lleure educatiu, que proporciona un espai segur i dinamitzat per als nens i nenes de 3 a 12 anys (nascuts entre el 2014 i el 2022) mentre contribueix a afavorir la conciliació.
Els casals, dinamitzats per Puntuajocs, inclouran activitats esportives, culturals i de natura i es desenvoluparan en horari de matí, de 9 a 13 hores, amb entrada flexible entre les 8.45 i les 9 hores i recollida entre les 13 i les 13.15 hores. A Solsona i Olius, puntualment, es farà ús de les piscines municipals.
A la capital comarcal, el casal es farà del 31 d’agost al 4 de setembre als pavellons municipals d’esports; a Olius, en les mateixes dates, s’ubicarà als equipaments municipals del Pi de Sant Just, amb entrada pel carrer del Gafarró; i a Torà es durà a terme els dies 31 d’agost i 2, 3, 4 i 7 de setembre a l’aula polivalent de l’escola Sant Gil.
Places limitades
Per inscriure-s'hi, cal registrar-se prèviament com a família al web del programa Entretemps. Un cop registrats els infants, es podrà accedir al tràmit d’inscripció. El termini romandrà obert del 30 de juliol al 9 d’agost.
Les places són limitades i, en cas que la demanda superi l’oferta disponible, s’aplicaran els criteris de priorització establerts pel Pla Corresponsables de la Generalitat de Catalunya.
Els casals de setembre formen part del projecte Entretemps, una iniciativa que promou diferents serveis de cura adreçats a infants i joves de 0 a 16 anys. Aquesta actuació està finançada amb càrrec als fons del Ministeri d'Igualtat, a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i per a l’erradicació de la violència contra les dones, en el marc del Pla Corresponsables, així com de la Generalitat de Catalunya.
Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb l'Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès al telèfon 973 48 32 34 o bé a través del correu electrònic entretemps@elsolsones.cat.