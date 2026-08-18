Un centenar llarg de veïns es reuneixen a Sant Llorenç de Morunys per exigir millores en l’atenció sanitària

Més de cent persones es van aplegar davant el consultori municipal de Sant Llorenç de Morunys arran d’una convocatòria del Casal l’Estaca de la Vall de Lord. L’objectiu de la trobada era reclamar una atenció sanitària ajustada a les necessitats de la comarca. Durant la concentració es va llegir un manifest, i es va iniciar la recollida de signatures, disponibles a diversos establiments de la Vall. L’organització va expressar l’agraïment a tothom qui va participar i va subratllar la necessitat de protegir la sanitat pública a escala local. Els assistents van compartir el criteri que cal mantenir l’accés als serveis sanitaris essencials dins la Vall de Lord, evitant trasllats innecessaris a municipis com Solsona.
Consultoris rurals de la Vall de Lord: reivindicacions i acció veïnal
La convocatòria va posar el focus en la situació dels consultoris rurals, fent especial menció del consultori de Sant Llorenç de Morunys, que atén les tres poblacions principals de la Vall. Durant l’acte, es va llegir un comunicat que conclou que “Hem de ser conscients que necessitem defensar els nostres drets perquè, el món rural està viu! El món rural es mou! El món rural existeix! En el món rural hi viu gent! I, no hem de tenir els mateixos drets que la població de les ciutats? Som ciutadans de segona per viure en pobles? A Sant Llorenç de Morunys tenim un consultori que abasteix a les tres poblacions de la Vall... consell_comarcal_delsolsones, voleu que tota la gent de la Vall de Lord es desplaci a Solsona per disposar d'un servei bàsic que ha d'estar garantit a tota la població? Hem recollit 130 firmes per poder aconseguir canvis. Per les persones que no heu pogut venir avui, hem deixat els fulls de firmes a diferents - establiments del poble. Gràcies a tothom per lluitar per fer-ho possible!” La recollida de signatures roman disponible i s’utilitza com a instrument de pressió per impulsar millores en els serveis sanitaris de la Vall de Lord.
Manifest
PER UNA ATENCIÓ SANITÀRIA COM CAL A LA VALL DE LORD
- Exigim el servei públic que mereixem —
La situació de l'atenció sanitària al Consultori local de Sant Llorenç de Morunys és insostenible.
Hem de tenir present que aquest consultori dóna cobertura a tota la Vall de Lord, una vall que és força aillada dels centres mèdics més propers com són l'Hospital de Berga (a una mitjana 45 minuts en cotxe) o el Centre Sanitari del Solsonès (a uns 30 min). Des de fa temps hem perdut gradualment serveis que abans es donaven al Consultori forçant a les persones de la Vall de Lord a desplaçar-se per visitar-se per exemple en pediatria o el servei de llevadora. La manca de cobertura de baixes i permisos provoca l'alteració de l'atenció als usuaris que han d'anar repetidament al consultori per ser atesos en hores que sí que hi sigui un metge/ssa amb el desgavell que això suposa per a les persones que han de fer malabars a la feina per visitar-se o per poder acompanyar als infants o persones grans que ho fan. Alhora volem recordar que la sanitat pública és un dret i volem que aquesta sigui de qualitat. És un fet que des de fa dècades fruit de les retallades ha anat empitjorant i al mateix temps s'ha anat delegant la gestió dels hospitals i diferents serveis a empreses privades que entenen la salut com un negoci i no com a un dret universal. Al Solsonès, a les portes del traspàs de gestió a Althaia podem veure afectada encara més l'atenció sanitària a la comarca i no ho permetrem.
Al Consultori, la manca habitual de personal i a la falta de cobertura quan la metgessa titular no hi és, s'hi sumen les incidències informàtiques i de telefonia que deixen el servei desatès i incomunicat durant hores. Per tot plegat, exigim:
Garantir la cobertura i substitució de la metgessa en qualsevol absència o jornada incompleta. La notificació prèvia als usuaris que tenen hora demanada de possibles canvis i recohlocació de la seva cita. El servei de pediatria una vegada al mes. El servei de llevadora una vegada al mes. La resolució urgent dels problemes informàtics i de telefonia que afecten l'atenció i la gestió del centre. Les persones sotasignades demanem que es restableixin tots els serveis sanitaris de forma immediata i que es millori la gestió del consultori local de Sant Llorenç de Morunys per garantir una assistència digna, continuada i accessible a tota la Vall de Lord.