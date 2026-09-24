La informació sobre el mercat laboral del Solsonès i Cardona, a l’abast dels professionals d’orientació

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha elaborat El futur comença aquí, una guia de l’orientació laboral per a professionals que aplega en un únic document informació sobre el mercat de treball, el teixit empresarial i les oportunitats formatives i laborals del Solsonès i Cardona.
Judit Canals, tècnica del projecte Escola-Empresa de l’Adlsolcar, ha presentat la nova guia aquest matí en el marc de la Taula d’Ocupació del Solsonès en una sessió breu adreçada als agents que treballen en l’àmbit de l’ocupació i l’orientació a la comarca. A partir d’aquí, el document es donarà a conèixer en sessions individualitzades als centres educatius del Solsonès i Cardona: l’Escola Arrels, l’Institut Francesc Ribalta, l’Institut Sant Ramon, l’Escola Vedruna i l’Institut Escola Vall de Lord.
La iniciativa parteix de la necessitat que els professionals de l’orientació acadèmica i laboral disposin d’informació estructurada, fiable i vinculada a la realitat de la zona per acompanyar millor les persones, especialment els joves, en la tria d’estudis i en la construcció del seu projecte professional.
Per fer-ho, la guia ofereix una visió conjunta del mercat de treball i del teixit empresarial del Solsonès i Cardona i conté una mostra de les empreses amb més de 25 treballadors i els perfils majoritaris. Entre altres aspectes, permet conèixer les ocupacions més contractades, els perfils professionals que les empreses necessiten, les competències que més valoren, les professions amb oportunitats de futur i els itineraris formatius disponibles en aquest àmbit geogràfic.
Del mercat de treball als itineraris formatius
El document s’estructura en set grans blocs. El primer presenta la caracterització del territori i del mercat de treball a partir dels principals indicadors. El segon aborda el teixit empresarial i els perfils professionals que hi tenen més presència.
Un dels apartats centrals es dedica a les ocupacions més contractades, que presenta fitxes específiques amb les funcions associades a cada perfil, les competències necessàries, les possibles sortides professionals i els estudis que permeten accedir-hi.
La guia també recull les competències transversals més valorades per les empreses i introdueix el procés de selecció per competències. En l’àmbit formatiu, inclou l’oferta de formació professional existent al territori i possibles itineraris, així com els programes que faciliten un primer contacte amb les empreses, com el projecte Escola-Empresa i les pràctiques.
Finalment, el document reuneix els principals recursos d’orientació i inserció laboral de la comarca i Cardona, amb l’objectiu de facilitar als professionals la identificació dels serveis i eines disponibles per acompanyar les persones en el seu procés formatiu i laboral.
El futur comença aquí s’adreça principalment als professionals de l’orientació educativa i laboral, però també pot ser útil per a famílies, l’alumnat dels instituts, centres de formació i altres agents que treballen per millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament econòmic de la zona, com ara centres educatius, entitats, administracions i empreses.
Una eina pràctica i perdurable
La guia vol ser una eina pràctica i perdurable, que permeti complementar l’acompanyament i l’orientació amb una visió actualitzada de les oportunitats existents al Solsonès i Cardona. Les dades de caràcter general que conté s‘actualitzaran a través de l’Observatori SolCar.
Tal com explica la tècnica Judit Canals, la seva elaboració s’emmarca en la “voluntat de reforçar la connexió entre educació, orientació i mercat laboral, tot facilitant que les decisions formatives i professionals partint del coneixement de les necessitats i oportunitats del propi territori”.
La guia s’ha compartit amb els agents presents a la Taula d’Ocupació del Solsonès: els serveis socials i d’ocupació del Consell Comarcal, l’Oficina Jove del Solsonès, els programes MAIS, Noves Oportunitats i Ocell de Foc, el Grup Volem Feina, el programa Treball i Formació, el Servei Enllaç de l’Amisol, el Servei de Suport a l’Ocupació Juvenil, l’Oficina de Treball de Solsona i el Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. Els propers dies la presentació també es farà davant la Taula d’Ocupació de Cardona.