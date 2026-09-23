Solsona projectarà «FIRE WINE», un documental que explora el paper de la vinya davant els grans incendis forestals

El Cinema París de Solsona oferirà el proper divendres 2 d'octubre la projecció de «FIRE WINE», una de les activitats previstes durant la Nit Europea de la Recerca. La sessió comença a les 20.30 h i s’adreça a totes les franges d’edat, amb l’objectiu d’exposar com la ciència i la innovació poden esdevenir eines properes. «FIRE WINE» aborda el paper que tenen les vinyes per frenar la propagació dels incendis forestals; el documental destaca les conseqüències ambientals, econòmiques i visuals del mosaic agrícola i obre la porta a entendre com l’ús actiu del sòl agrícola pot condicionar la resiliència del paisatge i l’efectivitat davant els grans focs. Aquesta convocatòria vol posar en contacte la ciutadania amb maneres reals d’afrontar el risc d’incendis mitjançant la gestió territorial.
En un context marcat pel canvi climàtic i l’augment dels megaincendis, 'Fire Wine, les vinyes com a prevenció d’incendis', planteja una pregunta: com podem conviure amb el foc en lloc de limitar-nos a apagar-lo? El film busca la resposta en el món del vi i en el paper de les vinyes com a eina de gestió del paisatge.
Les veus del documental
En el documental han participat experts en el tema: Marc Castellnou, inspector de Bombers de la Generalitat i cap del GRAF; Pedro Marques, coordinador de gestió de la vegetació de Redes Energéticas Nacionais de Portugal; Soazing Darnay, responsable del Projecte Fire Wine del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya; Mário Silvestre, comandant nacional d’emergències i Protecció Civil de Portugal; Sergio Pirone, bomber i membre de l’Associació Internacional de Gestió d’Emergències TIEMS; Sara Pérez, enòloga i propietària del celler Venus La Universal; Mark Finney, científic i investigador del Servei Forestal dels Estats Units; Frank Margenat, propietari del celler Oller del Mas i president de l’Associació d’Enoturisme de Catalunya; Julián Palacios, director tècnic de la consultoria viticultural Viva, i Antoni Trasobares, director general del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Col·laboració transversal en la prevenció i el cultiu
El documental evidencia la cooperació entre productors de vi, equips de recerca i tècnics d’emergències, que treballen plegats per aportar proves dels resultats obtinguts quan l’agricultura s’orienta a la reducció del risc d’incendi. Es mostren exemples concrets i s’hi detalla el funcionament d’un distintiu que reconeix els cellers i productors agrícoles implicats en pràctiques que frenen l’expansió del foc. Això permet subratllar la rellevància de la connexió entre recerca, territori i producció primària, elements que redueixen tant la vulnerabilitat com els impactes associats al foc.
Després de la projecció, la sessió continua amb una taula rodona a càrrec del CTFC. Hi participaran el director del documental, figures representatives del sector vinícola i especialistes del món de les emergències. Aquesta conversa busca intercanviar experiències i perspectives sobre el tractament de l’espai rural i estratègies per a la minimització dels incendis forestals. Qui assisteixi podrà accedir directament a propostes recents enfocades a mantenir l’activitat agrícola i la protecció ambiental sense renunciar a cap de les dues funcions.
El programa inclou una degustació exclusiva de vins reconeguts amb el distintiu «FIRE WINE», reservada per a majors d’edat. Durant aquest tast, els assistents tindran l’opció d’explorar vins que deriven de projectes centrats en la sostenibilitat i la responsabilitat en la gestió agrícola. L’acció vol enllaçar la teoria i la pràctica, remarcant el compromís i els valors incorporats a cada ampolla procedent d’aquestes explotacions.
La Nit Europea de la Recerca, una cita que se celebra de manera simultània en més de tres-centes ciutats repartides per trenta països europeus, té com a missió apropar la recerca, la innovació i els seus protagonistes a la societat sense límits d’edat. A Lleida, l’organització de les activitats gratuïtes recau en el grup de recerca GREiA i la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, que per un dia proposen tallers i xerrades on la ciutadania pot experimentar directament l’impacte de la recerca en la quotidianitat.