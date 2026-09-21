Enric Pensí de l'Escola Arrels de Solsona rep el IX Premi Tecnològic del Pirineu «BDP Software»

El IX Premi Tecnològic del Pirineu ‘BDP Software’ ha recaigut aquest any en Enric Pensí Oliva, estudiant de l'Escola Arrels de Solsona. El seu projecte, titulat “Dirt e-bike TR25 Una moto elèctrica artesanal”, ha estat reconegut per la seva originalitat i execució. Aquesta distinció, organitzada per BDP Software a Puigcerdà, valora els treballs de recerca tecnològica desenvolupats per alumnes de segon de batxillerat d’arreu del Pirineu. L’objectiu principal del premi és impulsar la investigació i la innovació tecnològica entre l’alumnat, promovent propostes amb component educatiu i un enfocament sostenible.
Descripció del projecte i objectius tecnològics
El projecte guardonat narra el procés de concepció i muntatge a mà d’una motocicleta elèctrica. Se centra en crear un vehicle assequible, sostenible i que aporti valor des del punt de vista formatiu. El document explica totes les etapes d’elaboració, des de la tria dels materials i estructures fins a la integració del sistema motriu, especificant els paràmetres tècnics que han determinat l’elecció de cada peça en funció del seu comportament, fiabilitat o cost.
El prototip, equipat amb un motor de 5 kW i una bateria de 72 V, és capaç d’arribar fins als 80 km/h. L’autonomia oscil·la entre 60 i 80 km per càrrega completa. Les dades obtingudes deixen clar que la fabricació artesanal pot donar com a resultat prestacions equiparables a models venuts al mercat, com la Sur-Ron Light Bee X, però amb un cost molt més baix. El jurat ha remarcat la conversió d’una idea teòrica en una proposta pràctica, sorgint literalment del no-res. “Dirt e-bike TR25 Una moto elèctrica artesanal”.
El premi consta de 600 euros i un trofeu específic. Es va lliurar el dissabte 19 de setembre del 2026 a Puigcerdà, davant la presència del mateix guanyador, autoritats i representants de BDP Software. L’acte va coincidir amb un sopar i va servir per reconèixer públicament l’esforç i la capacitat d’innovació mostrada pels estudiants.
Premis anteriors i presència pirinenca
En anys precedents, el certamen ha premiat obres com “Automatització de la séquia de la solana de Ger” d’Arnau Ripoll Rovira d’All (Isòvol), una proposta sobre distribució heurística del teclat presentada per Bingchi Zhu Lin, i un assistent virtual destinat a persones grans creat per Markus Urban Casanovas. El concurs admet treballs tecnològics fets per estudiants de segon de batxillerat de les comarques del Pirineu.