Laia Coma obté el premi Revelació 2026 als guardons nacionals de gastronomia

La Laia Coma, al capdavant de la cuina del restaurant Mare de la Font a Solsona, ha estat guardonada amb el premi Revelació 2026 als guardons nacionals de gastronomia. Dimecres, durant la cerimònia, es van entregar també altres distincions: Raúl Balam Ruscalleda va rebre el premi nacional de Gastronomia d’Autor 2026, i Jaume Subirós el de Gastronomia Tradicional. L’acte va servir igualment per retre homenatge a Carles Vilarubí, darrer president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, l’entitat encarregada de concedir aquests reconeixements.
Distincions als premis de gastronomia
El jurat destaca la trajectòria de Laia Coma tot argumentant que la cuinera ha estat reconeguda per proposar una cuina catalana "de muntanya, arrelada, honesta i coherent", amb una vinculació clara al producte local i una forma de cuinar que esdevé "una manera de viure". El reconeixement arriba després d’un recorregut que comença a Cornellà del Llobregat i a Osona. Formada a l’ESHOB i a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, des de 2025 lidera el projecte de Mare de la Font al costat de la seva parella, Roger Vilaginés.
Perfil professional i formació de Laia Coma
La proposta culinària de Laia Coma posa el focus en la cuina catalana de muntanya amb gran atenció als ingredients de proximitat. Aquesta orientació compromesa ha estat clau per ser reconeguda als guardons d’enguany. Segons el jurat, la seva cuina es concep com una manera de viure, tret que l’ha situada com a referent en el panorama gastronòmic actual.
"Arrelada a la muntanya, fidel al producte i a la vida"
Laia Coma va néixer a Cornellà de Llobregat i va créixer entre el centre de la ciutat i una masieta a l'Esquirol, a Osona. Filla d'una artista i d'un fuster, i besneta de l'alcalde republicà de Cornellà exiliat durant la Guerra Civil, aviat va desenvolupar una mirada compromesa amb el territori. La seva passió per la cuina neix de la mà de la seva àvia Antònia Algueró, que li va transmetre la idea de cuinar com una forma d'estimar. Formada a l'ESNOB i a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, des del 2005 lidera, juntament amb el Roger, el restaurant Mare de la Font de Solsona. Mare del Jan, l'Oriol i la Bruna, defensa una cuina catalana de muntanya, arrelada, honesta i vinculada als productors locals.
Felicitacions de l'Ajuntament de Solsona
En conèixer-se el veredicte, l'Ajuntament de Solsona ha felicitat la cuinera del restaurant Mare de la Font, Laia Coma, pel guardó Revelació 2026 als Premis Nacionals de Gastronomia.
"Celebrem que es reconegui una trajectòria construida des del compromís amb una cuina catalana de muntanya, honesta i fidel al producte local. Des d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat, la Laia, juntament amb el Roger i el seu equip, converteixen la restauració en una experiència estretament vinculada al territori, als seus productors i a la identitat de Solsona.
La seva aposta contribueix a projectar no només la gastronomia solsonina i catalana, sinó també el nom de Solsona, associant-lo a l'autenticitat i l'acollida.
Des de l'Ajuntament, agraïm a la Laia i a tot l'equip de la Mare de la Font la seva contribució a fer de la nostra ciutat un referent gastronòmic i un lloc memorable per a qui ens visita. "
I el restaurant de Mare de la Font, de celebració
En fer-se pública la notícia, des de les xarxes socials el restaurant ha explicat el següent: ESTEM DE CELEBRACIÓ!
"Avui ens fa moltíssima compartir amb vosaltres que la nostra xef, la Laia, ha rebut el Premi Revelació 2026 dels Premis Nacionals de Gastronomia de Catalunya @acgn_cat Un reconeixement que ens omple d'orgull i que volem compartir amb tot l'equip i amb totes les persones que ens acompanyeu dia rere dia.
Per aquest motiu, avui tindrem el restaurant tancat. Ens prenem un dia amb tot l'equip per celebrar-ho com cal!
Demà tornem amb les piles carregades i amb més ganes que mai de continuar cuinant per a vosaltres.
Gràcies de tot cor! "