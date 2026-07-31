L'Ajuntament de Solsona convoca tres places temporals per a l’Oficina del Nucli Antic

L’Ajuntament de Solsona ha obert la convocatòria per cobrir tres llocs de treball temporals que integraran l’Oficina del Nucli Antic (ONA), l’equip encarregat d’impulsar el desplegament del Pla de barris 2025-2029. La Junta de Govern Local va aprovar les bases de selecció aquesta setmana i avui se n'ha publicat l’anunci oficial. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al 28 d’agost.
Els tres llocs de treball corresponen a la direcció de l’Oficina del Nucli Antic, una plaça d’arquitecte/a tècnic/a i una d’administratiu/iva. En tots els casos, la selecció es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb una prova teoricopràctica. Les persones escollides s’incorporaran a jornada completa com a funcionàries interines de l’Ajuntament per execució de programa de caràcter temporal mentre es desplegui el Pla de barris, fins al 2030.
La previsió municipal és que, a principi de tardor, es pugui començar a tramitar la primera convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges –ahir el Ple va aprovar-ne les bases i la convocatòria– i que entri en funcionament l’Oficina del Nucli Antic, ubicada al costat de l’ajuntament. Per fer-ho possible, és necessari disposar de l’equip tècnic i administratiu que en gestionarà el funcionament.
La persona que assumeixi la direcció serà la responsable de dirigir, planificar, coordinar i garantir el funcionament integral de l’ONA, vetllant per la correcta gestió tècnica, administrativa, econòmica i documental del programa. Entre altres funcions, haurà de definir, actualitzar i fer el seguiment de les actuacions previstes i coordinar els diferents serveis municipals implicats en el desplegament del Pla de barris.
Per optar-hi cal disposar d’un títol universitari oficial de grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent. Es valoraran especialment les titulacions vinculades al dret, l’administració pública, l’arquitectura, l’urbanisme, la geografia, les ciències polítiques, la sociologia o l’administració i direcció d’empreses, entre d'altres.
Suport tècnic especialitzat en rehabilitació
Pel que fa a la plaça d’arquitecte/a tècnic/a, tindrà com a missió donar suport tècnic especialitzat en el desplegament de les actuacions físiques del Pla d’intervenció integral del nucli antic, especialment en els àmbits de la rehabilitació d’edificis i habitatges, l’accessibilitat, l’eficiència energètica, l’espai públic, els equipaments, les xarxes de serveis urbans, el seguiment d’obres i el suport tècnic a la contractació i justificació de les actuacions.
Per accedir-hi es requereix el títol universitari oficial de grau en arquitectura tècnica, edificació, enginyeria d’edificació o una titulació equivalent que habiliti per exercir aquestes funcions.
Gestió administrativa
Finalment, la plaça d’administratiu/iva donarà suport administratiu integral a l’Oficina del Nucli Antic, assegurant la gestió documental, la tramitació d’expedients, el seguiment administratiu, el registre d'indicadors, el suport a les justificacions, l’atenció a la ciutadania, l’arxiu i la coordinació administrativa del Pla d’intervenció integral del nucli antic.
En aquest cas, es demana el títol de batxillerat, tècnic/a de formació professional de grau mitjà o una titulació equivalent.
Les bases completes de la convocatòria i la documentació necessària per presentar la sol·licitud es poden consultar a l’apartat d’ofertes d’ocupació del portal web municipal.
Precisament, ahir el Ple municipal va aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i la convocatòria corresponent, dotada amb 980.000 euros per als exercicis 2026 i 2027, un dels primers instruments que gestionarà la nova Oficina del Nucli Antic.