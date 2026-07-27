Solsona restableix l'activitat a l'estació d'autobusos després dels treballs de renovació

L'estació d'autobusos de Solsona torna a la normalitat després que la Generalitat hagi conclòs les intervencions destinades a millorar l'espai. Els passatgers ja poden accedir a les instal·lacions modernitzades. El projecte, que va posar-se en marxa a l'abril, va implicar la clausura de l'estació durant quatre mesos. Mentre es realitzaven les obres, es va establir una parada alternativa al passatge Guitart, situat a tocar de la carretera C-26. Aquesta solució provisional va mantenir el servei per a setze línies interurbanes, les quals enllacen la zona amb Manresa, Berga, Lleida i Barcelona. El pressupost assignat, de 565.000 euros, s'ha gestionat des del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Les feines han abastat la substitució de la coberta, la repavimentació de les andanes i la renovació dels tancaments, a més de corregir deficiències de construcció i introduir canvis que han aportat més comoditat i funcionalitat a l'espai.
Reformes i inversió destinades a l'estació d'autobusos de Solsona
S'han modificat igualment elements com els desaigües, els punts de llum, els lavabos i la senyalització integral del recinte, i també la zona exterior de la part del darrere de l'estació. Durant aquesta setmana, podrien continuar algunes tasques de finalització i adequació a l'entorn exterior; tanmateix, l'activitat dels autobusos es mantindrà sense alteracions. El programa de reforma incorpora mesures per millorar la sensació de confort i la seguretat per als usuaris, i es preveu la instal·lació d’un desfibril·lador així com la substitució del mobiliari urbà per adaptar l’espai a les exigències actuals del transport públic.
L'Ajuntament de Solsona agraeix la comprensió de la ciutadania durant aquests mesos d’afectacions i celebra la recuperació d’unes instal·lacions clau per a la mobilitat del municipi i la comarca.