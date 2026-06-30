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La UE pacta reduccions de fins al 75% als peatges per a camions i autobusos de baixes emissions

Ciutats

  • Camions a l'AP-7 -

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Publicat el 30 de juny de 2026 a les 17:20

El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un acord provisional per aplicar reduccions de fins al 75% en els peatges dels camions i autobusos de baixes emissions fins al 30 de juny del 2031. A partir d'aleshores, els descomptes podran mantenir-se en un màxim del 50%.

L'acord, que forma part de la reforma de la directiva Eurovinyeta, vincula les bonificacions als nous objectius europeus de reducció d'emissions de CO₂. Els estats membres disposaran d'un any per adaptar els seus sistemes de peatge a la nova classificació dels vehicles, tot i que el text encara ha de rebre l'aprovació definitiva del Parlament Europeu i del Consell.

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