La UE pacta reduccions de fins al 75% als peatges per a camions i autobusos de baixes emissions

El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un acord provisional per aplicar reduccions de fins al 75% en els peatges dels camions i autobusos de baixes emissions fins al 30 de juny del 2031. A partir d'aleshores, els descomptes podran mantenir-se en un màxim del 50%.\r\n\r\nL'acord, que forma part de la reforma de la directiva Eurovinyeta, vincula les bonificacions als nous objectius europeus de reducció d'emissions de CO₂. Els estats membres disposaran d'un any per adaptar els seus sistemes de peatge a la nova classificació dels vehicles, tot i que el text encara ha de rebre l'aprovació definitiva del Parlament Europeu i del Consell.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nImpacte\r\nLes platges i costes més contaminades de Catalunya, segons els ecologistes Gerard Mira\r\n\r\n