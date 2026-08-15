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L'ACA subvenciona el transport d'aigua a Odèn i Navès amb prop de 40.000 euros

Societat

L'Agència Catalana de l'Aigua cobreix una part significativa dels costos d'emergència dels municipis afectats pel subministrament d'aigua amb camions cisterna

  • Els camions cisterna són claus en molts municipis de Catalunya -

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Publicat el 15 d’agost de 2026 a les 17:33

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tancat la convocatòria d’ajuts destinada a finançar accions d’emergència per mantenir l’abastiment d’aigua en municipis i entitats locals. La resolució inclou 48 expedients aprovats, superant els 635.000 euros d’inversió. En aquest context, prenen especial protagonisme els dos ajuts concedits als municipis d’Odèn i Navès, vinculats directament a l’assumpció de despeses derivades del transport d’aigua mitjançant camions cisterna.

 

 

Ajuts a Odèn i Navès per subministrament amb cisternes

La dotació permet sufragar despeses que les administracions locals han generat entre gener de 2025 i febrer de 2026. L’Ajuntament de Navès ha percebut 19.955,79 euros, mentre l’Ajuntament d'Odèn ha rebut 19.707,57 euros. Els dos, situats a la comarca del Solsonès (Lleida), han destinat aquests imports a finançar el transport d’aigua potable amb vehicles cisterna.

 

 

Altres mesures urgents i criteris de repartiment

Aquesta línia d’ajuts també ha donat cobertura a intervencions alternatives: execució d’obres per solucionar dificultats de subministrament i reparació de captacions perjudicades per inundacions. El límit màxim per expedient, definit en 100.000 euros, es calcula segons el cens local, arribant a subvencionar fins al 95% del cost global de la intervenció. Del total, 29 expedients han estat per finançar el transport d’aigua amb camions cisterna, 15 destinats a obres d’emergència i 3 per iniciatives que combinen diverses actuacions.

 

 

Distribució dels ajuts i actuacions finançades

Pel que fa al territori, 19 expedients han anat a comarques de Tarragona; 11 a Lleida (incloent-hi Odèn i Navès); 10 a Girona i 7 a Barcelona. Les despeses susceptibles de finançament comprenen accions realitzades de l’1 de gener de 2025 fins el 28 de febrer de 2026. Les ajudes cobreixen l’adquisició o el lloguer d’aparells de potabilització, la perforació de pous d’investigació, així com instal·lacions per permetre la connexió de l’aigua dels camions cisterna directament a la xarxa de cada municipi.

 

 

Noves i anteriors convocatòries de l'ACA

Entre 2022 i 2026, l’ACA ha impulsat nou convocatòries similars, amb una aportació global de més de 10,7 milions d’euros i 470 ajuts formalitzats. S’ha posat en marxa recentment una nova convocatòria, destinada al finançament del transport d’aigua amb camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència.

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