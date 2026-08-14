El Riu Negre és desborda a Solsona i el Meteocat alerta de risc elevat per tempestes fortes

El Riu Negre ha desbordat el seu curs a Solsona després d’un episodi de fortes precipitacions que, aquest divendres, ha provocat la caiguda d’arbres i inundacions de poca magnitud al Solsonès. A més, la pluja intensa i les tempestes han afectat altres municipis de l’Alt Urgell, amb conseqüències visibles arreu. Segons les dades recollides, Lladurs ha registrat 48 litres per metre quadrat en només una hora. Dins d’aquest període, 17,2 litres van caure en un interval de només 10 minuts. L’aigua acumulada i la vegetació a terra han alterat la circulació: a la C-14, a l’altura de Bassella, cal fer pas alternatiu per la presència d’arbres tombats i s’han notificat altres incidències a Peramola.
Meteocat manté alerta per tempesta severa
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís assenyalant una «situació de perill» amb inici aquest divendres a les comarques centrals i occidentals, i que s’estendrà pràcticament a tot el país durant la tarda de dissabte. L’alerta destaca el risc de tempestes de forta intensitat, amb calamarsa de més de dos centímetres, ratxes de vent que poden superar els 90 km/h, esclafits i probabilitat de formació de tornados o mànegues. Les precipitacions podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, principalment dissabte a la tarda.
Protecció Civil desplega la prealerta INUNCAT
A causa d’aquest escenari, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla INUNCAT per l’afectació de pluges intenses a la Catalunya Central, aquest divendres i especialment de cara a la tarda de dissabte. L’avís del Meteocat cobrirà divendres, dissabte i diumenge, entre les 12 h i les 18 h, i es fixa un grau de perill màxim de 2 sobre 6. El temporal pot dificultar desplaçaments i activitats a l’exterior durant els moments de màxima intensitat de les precipitacions.
Consells de seguretat i precaució davant l’episodi
En aquest escenari, Protecció Civil apel·la a la prudència tant en els trasllats com en les activitats a l’aire lliure, sobretot a les hores on s’esperen més litres de precipitació. Les autoritats demanen seguir les indicacions i mantenir-se informats sobre l’evolució del temps per reduir el risc associat a aquest episodi de pluges i tempestes d’intensitat destacada a gran part del territori català.