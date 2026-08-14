Solsona habilita espai reservat als ballets de la Festa Major

L'Ajuntament de Solsona ha iniciat el període per sol·licitar accés a la plataforma situada a la plaça Major i pensada per a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional. Aquesta estructura, instal·lada per garantir condicions accessibles, permet presenciar els ballets tradicionals de la Festa Major des d'una ubicació condicionada. L'actuació respon al propòsit de fer possible que qualsevol persona pugui participar als actes festius del municipi sense barreres. Dimarts 8 de setembre, al migdia, s'ofereixen vuit places a la plataforma, col·locada al costat de la zona institucional.
Plataforma adaptada per als ballets de Festa Major
Com és habitual, enguany torna a instal·lar-se aquesta segona plataforma perquè la celebració sigui més accessible. En cas que hi hagi més demandes que seients disponibles, tindran preferència els infants. L'equip de la Creu Roja del Solsonès col·labora en el suport i trasllat de persones usuàries de cadira de rodes, atenent les necessitats que puguin sorgir. D'aquesta manera, es manté el compromís d'oferir assistència i garantir l'accés a les activitats centrals, promovent la inclusió durant la Festa Major.
El procés d’inscripció i la gestió de places
Fins dijous 3 de setembre a les 13 h, es poden formalitzar les inscripcions a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), tant presencialment com per telèfon o per correu electrònic. Per completar la sol·licitud, és necessari especificar l'edat, facilitar dades de contacte i indicar si es preveu anar-hi amb acompanyant. Aquesta informació es fa servir per distribuir els llocs disponibles de manera accessible i prioritzar, quan calgui, qui els necessita, de cara a la plataforma adaptada per la Festa Major de Solsona.