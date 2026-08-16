La 373a Festa Major de Solsona s’allarga durant deu dies fins al 13 de setembre

Els dies centrals de la Festa Major de Solsona, com sempre, seran del 7 al 10 de setembre. Amb tot, enguany la celebració s’allarga i aprofitarà el cap de setmana següent amb actes fins al dia 13, entre els quals destaca l’Aplec independentista, el dissabte 12. Avui n’han presentat la 373a edició l’alcaldessa, Judit Gisbert, i el regidor de Cultura, Albert Colell, acompanyats del representant de Joventut Solsonina, Pau Subirà, i l’autor del cartell, Ramon-Àngel Davins.
Declarada Festa patrimonial d’interès nacional, la celebració solsonina dedicada a la patrona manté les cites tradicionals centenàries, del 7 al 9 de setembre, com a eix vertebrador, amb la manifestació gegantera de joia de la corona, però incorpora novetats. Enguany, les convocatòries de cultura popular s’enriqueixen amb un correfoc el dia 9 al vespre, arran d’una proposta de la colla de diables La Xera.
L’altra novetat és el canvi de data de l’Aplec independentista del Castellvell, que passa al dissabte 12 de setembre i recupera el concert de nit a la plaça de Sant Pere. Un altre canvi afecta el ball del 10 de setembre, que es farà el dia 11 a la sala polivalent.
"La festa s’estira, i això significa que creix i que, al mateix temps, el calendari s’esponja i ha facilitar l’assistència a tots els actes”, destaca Judit Gisbert. Tot i tenir un esquema històric que ens identifica, “el programa és flexible i s’adapta any rere any per tal de fer-lo el màxim de popular”, afegeix. A més, té la capacitat de sorprendre, com ho farà amb “el retorn excepcional de l’orquestra Solsona 70”.
El regidor de Cultura subratlla l’elevada participació del teixit associatiu que participa activament a la Festa Major, que va creixent i que ja arriba a la vintena d’entitats. També ha constatat la “consolidació d’actes que han demostrat ser un encert per al públic”, com el vermut-concert del dia 5, organitzat per l’Associació de Dones, o el concert que segueix la capta del dia 7, per l’entesa de Joventut Solsonina i l’Agrupació de Geganters. Així mateix, enguany hi ha noves cites esportives de tennis, tennis taula i bàsquet que aprofiten el marc de la festa.
Doctor Prats és el cap de cartell de les nits musicals i actuarà el dijous 10 a la plaça del Camp amb els solsonins La Quinta de teloners. Segons explica Pau Subirà, la sala polivalent suposava una limitació de capacitat i una restricció de l’edat. Per això, “amb la voluntat de fer la celebració cada cop més popular i participativa, el concert es trasllada a l’exterior, després del Barramiau”. A més, aquestes cites s’organitzen el dia 10 per facilitar l’assistència als estudiants universitaris que ja hagin començat el curs.
Vuit nits de música
En total s’han programat vuit nits de música, la meitat de les quals són a l’exterior i l’altra, a la sala polivalent. El tret de sortida de l’oferta musical, com ja comença a ser tradició, es donarà amb el Concert de vigília, el 4 de setembre, i en el qual compartiran escenari el compositor, guitarrista i cantant osonenc Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. El líder d’Obeses hi presentarà dues estrenes absolutes inspirades en l’univers festiu solsoní.
L’endemà, 5 de setembre, Camerata Bacasis tornarà a la sala polivalent amb el seu nou espectacle, Opus nova, en què mescla música de cambra i sons electrònics, per al concert solidari del Solsonès Obert al Món (SOM). Les entrades d’aquesta cita ja es poden adquirir en línia aquí.
Actuació de la Solsona 70
El dilluns 7, després de la capta i el sopar, actuaran Deskunde i l’orquestra Fantasia, a la plaça Major, i Son de l’Havana a la plaça del Camp. L’endemà, dia 8, a la plaça del Camp, hi actuarà la històrica Solsona 70 per celebrar el 15è aniversari de Joventut Solsonina amb una revetlla especial, i, a la sala polivalent, continuaran la nit Banda Neon, DJ Monty i DJ K-Zu. Tal com remarca Pau Subirà, “l’objectiu de Joventut és oferir actes diversos en què hi pugui participar gent de totes les edats, especialment per Feta Major”.
El dia 9, la sala polivalent acollirà una nit de ball amb La Principal de la Bisbal i, al mateix lloc, el dia 11, orquestra Junior’s. L’Aplec independentista es tancarà el dissabte 12 amb les havaneres i les cançons de taverna de De Gairó i el hip hop combatiu en català de Statu Quoniam.
D’altra banda, el Concurs de músics al carrer, organitzat per Joventut Solsonina el dia 9 a la tarda, també està de celebració en la seva quinzena edició. Hi participaran cinc grups i enguany es reformula amb un nou procés de selecció de les bandes i un únic premi. Igualment, tindrà una participació més activa del jurat.
Una de les singularitats de la Festa Major de Solsona és l’estrena anual d’una obra de Lacetània Teatre. Enguany, la companyia porta a escena Quan les oques van al camp, una adaptació de La ratera, d’Agatha Christie, un clàssic del teatre de misteri. L’aposta per la cèlebre autora britànica coincideix amb la commemoració dels 50 anys de la seva mort i reivindica la vigència d’un dels seus títols més emblemàtics.
Pel que fa als espectacles, el dia 9 a la tarda el públic familiar podrà gaudir de Gota, de Txema Muñoz, Premi Max i Premi FETEN 2026 al millor espectacle de carrer. El número combina clown contemporani amb màgia, teatre físic i humor. L’endemà, serà el torn dels reconeguts Xiula, que tornen a la ciutat amb el muntatge Xiulant.
En el marc de la Festa Major, el 10 de setembre al vespre se celebrarà l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, en què enguany pronunciarà el parlament el solsoní Raül Garrigasait, doctor en Filologia Clàssica, escriptor, traductor i editor, guardonat enguany amb el premi crítica Serra d’Or en la categoria d’assaig.
El pressupost aproximat de la Festa Major de Solsona serà de 160.500 euros, d’entre els quals destaquen les partides de 32.800 euros dels concerts joves; 21.000 de les orquestres; 10.600 d’altres concerts; 15.140 de sonorització i tècnics, i 14.276 de pirotècnia (inclòs el material per a les tronades).