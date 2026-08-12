La balma de la Mare de la Font serveix d'escenari per a un taller que revisita cançons catalanes icòniques

Un espai de pedra natural, la balma del parc de la Mare de la Font, es transforma temporalment en punt de reunió. Hi coincideixen Anna Camps, Ramon Segués, Elis Colell i Montse Riu per liderar una proposta singular: una trobada que posa al centre cançons en català vinculades a moments clau del país. Música i records s'entrellacen, en un indret reconegut per molts, tot fent present el paper de la melodia en la memòria col·lectiva. Aquesta iniciativa fa possible que persones de diferents edats es retrobin a través d'històries que han deixat rastre a la societat catalana.
Detalls pràctics del taller i repertori seleccionat
L'activitat es desenvoluparà el dissabte 29 d'agost a la tarda. Els assistents podran participar en un cant compartit de temes representatius. Al llarg de la sessió s'interpretaran "Abril 74", "Escolta-ho en el vent", "Pol petit", "Puff, el drac màgic" i "Volcans"; són cinc peces provinents de contextos i períodes diversos, amb l'objectiu de fer aflorar les històries que les acompanyen i revisitar moments que continuen presents en la memòria popular. L'organització obre un espai on es poden compartir records, somriures i certa nostàlgia.
Informació sobre inscripció i funcionament
L'accés a aquesta sessió té un cost de quinze euros per persona, amb inscripció oberta fins al vint-i-dos d'agost. S'adreça a persones interessades a reconèixer, redescobrir o cantar peces que han travessat generacions, tot gaudint d'un entorn obert i tranquil. L'activitat s'estendrà durant una hora i mitja, entre les 19 i les 20.30 h.