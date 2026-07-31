Aquest agost hi haurà pobles on la plaça major es convertirà en un escenari, una església acollirà un concert o un jardí es transformarà en un punt de trobada entre artistes i públic. Aquesta és la realitat que torna a dibuixar el Festival Itinera, que continua situant els micropobles al centre de la programació cultural de l'estiu amb una proposta que aposta per la proximitat, l'arrelament i l'accés a la cultura.
Després d'un primer mes de recorregut, el festival entra en un dels moments de més intensitat amb una nova onada de concerts que recorreran municipis de menys de 1.000 habitants d'arreu del territori. Més enllà de la programació musical, Itinera continua consolidant un model cultural que converteix els micropobles en espais de trobada entre artistes, veïns i visitants, reforçant els vincles entre cultura, comunitat i territori.
La programació, que es manté oberta i continuarà incorporant noves propostes, reunirà durant el mes d'agost artistes i formacions de sensibilitats molt diverses, des del blues, el jazz i el swing fins a la música d'arrel, el folk o la cançó d'autor. Hi participaran propostes com Johnny Bigstone & Sweet Marta, Ars Nova Ensemble, Roger Lozano, Athrodeel, Genni Knows, La Clau o Cherry Sisters, entre moltes altres, en una programació que continua demostrant que la música en directe també pot créixer i consolidar-se des dels pobles més petits.
Programació destacada del mes d’agost al Solsonès
- 3 d'agost – Palo Santo Duo | Sisquer (Guixers) | 16 h
- 8 d'agost – Montserrat Duo | Vallmanya (Pinós) | 20 h
- 11 d'agost – Celobert | Santa Susanna (Riner) | 19.30 h
- 15 d'agost – La Clau | Valls (Guixers) | 12 h
Sobre Festival Itinera
El Festival Itinera, guanyador del Premi Impulsa Cultura de la Fundació Catalunya Cultura 2021, neix l’any 2021 amb la vocació de donar a conèixer l'encant dels micropobles a través de la seva música. Defensors de la qualitat en petit format, darrere del Festival Itinera es troben l'Associació de Micropobles de Catalunya que, gràcies a aquest projecte, cada any, donen espai a músics de jazz, blues, gòspel, soul i músiques del món. A més, Itinera compta amb la col·laboració de grans referents de la música catalana com la Fundació Jazz Clàssic, Joan Chamorro i músics que han tocat en Sant Andreu Jazz Band, la Societat de Blues de Barcelona i l'Harlem Jazz Club.