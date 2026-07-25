25 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

«L’Espontani» proposa compartir escenari amb professionals en un entorn natural del Solsonès

Cultura i Mitjans

Qualsevol persona podrà actuar amb una banda professional a Cases Altes, una ubicació singular del Solsonès

  • L'entorn natural de les Cases Altes de Posada a la Llosa del Cavall

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juliol de 2026 a les 07:53
Actualitzat el 25 de juliol de 2026 a les 07:56

"L’Espontani" obre la porta a tothom qui vulgui cantar o tocar amb músics professionals, sense exigir experiència anterior. La iniciativa se celebrarà el diumenge 23 d'agost a Cases Altes, envoltada d’espais naturals i situada al centre del Solsonès. El propòsit central consisteix a permetre al públic viure de primera mà una situació habitual en músics de professió: l’experiència de compartir escenari amb instrumentistes formats.

 

 

Preparació i assaigs amb músics professionals

Els participants podran escollir una o dues peces per preparar, comptant amb el suport directe de la banda formada per Eduard Gener (baix), Miquel Riu (piano) i Arnau Picó (bateria). Per afavorir una actuació fluida, la setmana abans del concert es durà a terme una trobada de preparació conjunta: assaig obert per conèixer els músics i treballar les peces. El concert, pensat per crear una atmosfera propera i relaxada, pretén acostar la interpretació musical a qui la vulgui viure, sense distingir entre nivells d’experiència. L’entorn, amb la natura com a teló de fons i vistes a la Llosa del Cavall, accentua la singularitat de la proposta.

 

 

 

 

Inscripcions obertes i funcionament del projecte

La inscripció s’adreça tant a veus com a instrumentistes de qualsevol edat. Per participar, només cal enviar un WhatsApp al telèfon 667 666 044 i es facilitarà tota la informació necessària sobre el funcionament del projecte.

 

 

 

 

Consolidació i impacte cultural de L’Espontani

Amb l’experiència de les últimes edicions, on han coincidit participants que s’estrenaven i d’altres que han repetit, L’Espontani es confirma com una proposta cultural distintiva a la zona. El projecte posa en evidència que viure la música en directe no demana requisits professionals, sinó la voluntat de compartir una activitat amb músics.

 

 

Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar