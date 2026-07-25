«L’Espontani» proposa compartir escenari amb professionals en un entorn natural del Solsonès

"L’Espontani" obre la porta a tothom qui vulgui cantar o tocar amb músics professionals, sense exigir experiència anterior. La iniciativa se celebrarà el diumenge 23 d'agost a Cases Altes, envoltada d’espais naturals i situada al centre del Solsonès. El propòsit central consisteix a permetre al públic viure de primera mà una situació habitual en músics de professió: l’experiència de compartir escenari amb instrumentistes formats.
Preparació i assaigs amb músics professionals
Els participants podran escollir una o dues peces per preparar, comptant amb el suport directe de la banda formada per Eduard Gener (baix), Miquel Riu (piano) i Arnau Picó (bateria). Per afavorir una actuació fluida, la setmana abans del concert es durà a terme una trobada de preparació conjunta: assaig obert per conèixer els músics i treballar les peces. El concert, pensat per crear una atmosfera propera i relaxada, pretén acostar la interpretació musical a qui la vulgui viure, sense distingir entre nivells d’experiència. L’entorn, amb la natura com a teló de fons i vistes a la Llosa del Cavall, accentua la singularitat de la proposta.
Inscripcions obertes i funcionament del projecte
La inscripció s’adreça tant a veus com a instrumentistes de qualsevol edat. Per participar, només cal enviar un WhatsApp al telèfon 667 666 044 i es facilitarà tota la informació necessària sobre el funcionament del projecte.
Consolidació i impacte cultural de L’Espontani
Amb l’experiència de les últimes edicions, on han coincidit participants que s’estrenaven i d’altres que han repetit, L’Espontani es confirma com una proposta cultural distintiva a la zona. El projecte posa en evidència que viure la música en directe no demana requisits professionals, sinó la voluntat de compartir una activitat amb músics.