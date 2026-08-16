Tot a punt per la festa patronal del barri de Sant Serapi a Solsona

El barri de Sant Serapi de Solsona ocupa una posició destacada dins els sectors antics de la ciutat. La plaça Major, la plaça del Palau Episcopal i el tram inicial del carrer Llobera —que ja rebia aquest nom en temps passats— formen part d'aquest barri, que manté viva una celebració anual cada 18 d’agost. En aquestes dates, la festa patronal adopta fórmules que impliquen la participació dels residents, tot fidel a les formes clàssiques de festivitats populars i de proximitat, amb activitats diverses al voltant del sant i la comunitat.
Història i origen del barri de Sant Serapi
El topònim Sant Serapi coincideix amb el nom d’un dels carrers centrals, ja esmentat en un mapa de Solsona de 1743. El barri engloba la plaça Major, la plaça del Palau Episcopal, la primera part del carrer Llobera (fins als números 11 i 18), i la sèrie de números imparells de la Travessia de Sant Josep de Calassanç. Any rere any, la festa gira al voltant del manteniment de la tradició local, on es combinen esdeveniments religiosos i activitats col·lectives, com ara el sopar obert al veïnat a la plaça.
Actes socials i rituals festius al barri
L’agenda d’actes d’aquest any preveu, el dilluns, una missa a la capella de la Mare de Déu del Claustre a les 10 h i, a les 21.30 h, l’enramada dels espais del barri. El dimarts, dia central de la festa, s’obre amb un esmorzar davant la imatge del sant i una escampada de barballó a les 10.45 h; a les 18 h arriben els jocs de cucanya i la xocolatada per als assistents, mentre que a les 21 h tindrà lloc el sopar col·lectiu a la plaça Major. Aquest conjunt d’actes reforça la implicació dels veïns i el caràcter compartit de la celebració de Sant Serapi.