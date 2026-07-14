El XIX Concurs de Gossos d'Atura d'Odèn consolida gairebé dues dècades de promoció de cura de bestiar a l’aire lliure, el territori i el món rural

El proper dia
9 d’agost a les 10 del matí, a l`Era de Piló del Montnou (ODÈN) aquest any celebrarem el XIX Concurs de Gossos d'Atura d'Odèn, una cita que, malgrat haver complert vint anys des de la seva creació, arriba a la dinovena edició després que els anys 2020 i 2021 no es pogués celebrar a causa de la pandèmia de la COVID-19.
Des dels seus inicis, el concurs va néixer amb la voluntat de
preservar i divulgar una activitat tradicional profundament arrelada al territori: el maneig del bestiar oví amb l'ajut dels gossos pastors. Avui, gairebé dues dècades després, s'ha consolidat com un dels esdeveniments més singulars del Solsonès i un referent dins el calendari de concursos de gossos d'atura de Catalunya.
Concurs de Gossos d`atura d`Odèn
El concurs posa en valor una feina que continua plenament vigent. A les explotacions ramaderes del Solsonès i de les comarques veïnes, el pastureig és encara una activitat diària, i el gos pastor continua essent una eina indispensable per al maneig dels ramats. La complicitat entre el pastor i el gos és fruit d'anys d'experiència, ensinistrament i confiança mútua, i constitueix un patrimoni viu que el concurs contribueix a donar a conèixer al gran públic.
La majoria dels gossos participants són de raça
Border Collie, reconeguda internacionalment per la seva extraordinària intel·ligència, capacitat d'aprenentatge i aptitud per al treball amb bestiar. Any rere any, el públic pot observar l'alt nivell tècnic dels exercicis i la perfecta coordinació entre pastors i gossos.
Concurs de Gossos d`atura d`Odèn
Al llarg de les dinou edicions celebrades, Odèn ha rebut la
participació dels millors especialistes del moment. Els pastors provenen principalment de Catalunya, però també hi han participat representants del País Basc, Aragó, la Comunitat Valenciana, Mallorca i França. Molts d'ells són campions en importants concursos i referents en el món del gos d'atura, fet que ha contribuït a consolidar el prestigi del certamen molt més enllà de l'àmbit català.
Apart de l'aspecte competitiu, el Concurs de Gossos d'Atura d'Odèn s'ha convertit en una magnífica
eina de promoció del municipi i del conjunt del Solsonès. Cada edició atrau centenars de visitants que aprofiten la jornada per descobrir el patrimoni natural, paisatgístic, cultural i gastronòmic de la comarca, generant activitat econòmica i reforçant la projecció turística d'un territori que ha sabut convertir el seu patrimoni rural en un element d'identitat i d'atracció.
Concurs de Gossos d`atura d`Odèn
Un dels trets més destacats del concurs és el seu fort component comunitari. La seva organització és possible gràcies a la
implicació dels veïns del nucli del Montnou, que des de la primera edició formen la Comissió Organitzadora i treballen de manera voluntària perquè aquesta jornada sigui un èxit. La seva dedicació i compromís han estat determinants per garantir la continuïtat i el creixement del concurs durant aquests vint anys.
Des del primer moment, aquesta iniciativa ha comptat amb el
suport institucional de l'Ajuntament d'Odèn i de la Diputació de Lleida, que han apostat fermament per un esdeveniment que contribueix a preservar el patrimoni cultural i ramader del territori. A aquest suport s'hi suma la cessió del ramat d`ovelles per Agroramaderia cal Piquet i la col·laboració de diverses empreses, entitats i particulars de la comarca, que any rere any fan possible la celebració del concurs,
Concurs de Gossos d`atura d`Odèn
La dinovena edició és, doncs, una nova oportunitat per
reivindicar la figura del pastor, la importància del sector primari i el paper fonamental que desenvolupa la ramaderia extensiva en la conservació del paisatge i de la biodiversitat. Al mateix temps, representa un reconeixement a totes les persones que, des de fa vint anys, han contribuït a fer del Concurs de Gossos d'Atura d'Odèn un esdeveniment de referència dins del món rural català.
Amb aquesta nova edició, Odèn reafirma el seu compromís amb la preservació de les tradicions, la promoció del món rural i la difusió d'un ofici que continua sent essencial per entendre la història, el present i el futur del nostre territori.