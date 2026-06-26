El nou segment de la Via Blava del Cardener entre el Molí del Pont i Villaró Vell, a l'entorn del pantà de Sant Ponç, es posa en funcionament aquest divendres. L'obertura ha estat encapçalada pel president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i ha reunit figures institucionals com la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, l'alcaldessa de Clariana de Cardener, Íngrid Melero, l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, i la diputada Elis Colell, entre altres responsables públics.
La intervenció ha implicat una despesa de 222.640 euros, sufragada completament per la Diputació de Lleida dins el programa PSTD ‘Naturalment Lleida’. El trajecte nou facilita un pas segur, integrat dins el paisatge i pensat per a vianants, en una zona d'especial interès natural al Solsonès. Aquesta actuació vol reforçar la mobilitat no motoritzada i impulsar un turisme que respecti l'entorn, amb propostes que afavoreixen una experiència natural immersiva i una relació més propera amb el territori.
Amb un pressupost total de 3,5 milions d'euros, la Diputació de Lleida impulsa iniciatives orientades a consolidar pràctiques turístiques més accessibles, sostenibles i curoses amb el medi. Aquesta inversió repercuteix no només en el sector turístic sinó també en l'activitat econòmica local i la protecció dels valors ambientals. El projecte ‘Naturalment Lleida’ inclou diverses accions addicionals per ampliar la xarxa de rutes verdes i blaves dins la regió.
Durant la presentació, Joan Talarn ha expressat: "aquesta Via Blava ens parla d’un model de desenvolupament que no contraposa natura i activitat econòmica, sinó que les fa compatibles”, i que fa que “el país s’equilibri, perquè les oportunitats no poden quedar concentrades només en uns quants punts”. També ha remarcat: "el territori no és només un escenari. És casa nostra. És memòria, és feina, és cultura i és futur”. I parlant d’aquest futur ha fet referència a “no buscar un consum ràpid del paisatge. Ha de ser un turisme pausat, responsable i arrelat. Un turisme que convidi a caminar, a pedalar, a observar, a escoltar; que reparteixi millor els visitants pel territori i al llarg de l’any; que beneficiï els municipis, els serveis, els petits negocis i la gent que hi viu”. Aquestes paraules posen en valor la importància de preservar l'entorn i fomentar un model turístic que aporti riquesa i benestar a la població local, tot mantenint l'equilibri amb la natura.
Els treballs han abordat la construcció i l'adequació d'un recorregut de gairebé dos quilòmetres per la vora esquerra del pantà, amb una amplada de dos metres, separat del trànsit rodat de la C-26 per garantir la seguretat dels vianants. Han estat necessaris desbrossaments, neteges, moviments de terres, preparació de la plataforma de pas i formació d'un ferm compacte a base de tot-ú i sauló. S'han dut a terme tasques de drenatge i canalització d’aigües, a més d'instal·lar-hi elements per a la protecció i l'estabilitat. Tot plegat s'ha concebut per reduir els efectes sobre el medi i encaixar el traçat dins el mosaic agrícola i forestal, així com els hàbitats de ribera del Cardener. Aquesta via esdevé atractiva tant per als qui caminen com per als qui hi pedalen, incentivant l'activitat física i el contacte amb la natura.
Baranes de seguretat, senyals orientatius i interpretatius, i cartells propis de la Via Blava del Cardener, completen la intervenció per ajudar els usuaris a orientar-se i descobrir el patrimoni ambiental i paisatgístic. S'han utilitzat camins i senders ja existents, el que limita l'impacte sobre el medi i permet una integració visual a l'entorn. Aquesta aposta per l'accessibilitat i la seguretat amplia les possibilitats d'ús de la ruta per a veïns i visitants.
Un eco-comptador s'ha ubicat a l'inici del recorregut, recollint dades sobre el nombre d'usuaris i permetent fer un seguiment de l'impacte social, turístic i ambiental de la infraestructura. Aquest equipament forma part de la xarxa de seguiment de la Diputació de Lleida per optimitzar la gestió dels espais naturals i rutes sostenibles de la zona. A dia d’avui, s’han registrat més de 1.000 persones usuàries. També s’ha instal·lat un panell informatiu de la ruta ‘Volta al Pantà de Sant Ponç’ amb mapa de situació, punts destacats, informacions d’interès turístic i recomanacions per a una utilització respectuosa de l’espai. Això facilita la preparació de les sortides i enforteix el respecte pel medi, afavorint la conservació i el valor del patrimoni local.