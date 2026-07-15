El Gremi de Tallers de Barcelona distingeix la trajectòria del taller de Solsona Montraveta SL

El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona va reunir divendres passat membres del sector, col·laboradors, famílies i associats per celebrar la festivitat de Sant Cristòfol, patró reconegut d’automobilistes i viatgers. En aquesta trobada anual, el protagonisme va recaure en els tallers associats que, l’any 2026, compliran vint-i-cinc i cinquanta anys desenvolupant la seva activitat. Es va fer visible la constància, la dedicació i el compromís mostrats pels qui han participat durant dècades en el creixement del Gremi i la consolidació de la reparació de vehicles. El moment de lliurament de les distincions va centrar l’atenció de molts assistents, amb homenatges com el que va rebre el taller solsoní MONTRAVETA SL, guardonat pels seus 25 anys.
Apreciació del president i valor de la continuïtat col·lectiva
El president del Gremi de Tallers de Barcelona, Germán Palomas, durant la seva intervenció va mostrar gratitud als homenatjats i va insistir en la rellevància de mantenir aquesta cita i el reconeixement públic de la feina dels professionals del sector. Va remarcar la tasca essencial d’aquest grup, que manté els vehicles actius i contribueix a la seguretat de les famílies. A més, va fer èmfasi en la necessitat de donar valor a la seva tasca. Tal com va afirmar el mateix president: “Vint-i-cinc anys mereixen reconeixement. Cinquanta anys mereixen admiració. Però una vida dedicada a reparar, ajudar i prestar servei mereix, sobretot, respecte”. Aquestes paraules van definir l’ambient de la celebració, marcada pel caràcter d’adaptació dels professionals que arriben als 25 anys d’activitat, havent donat servei a una flota de 25 milions de vehicles en un context de canvi tecnològic constant.
Inversió constant, formació i especialització dels tallers
Al llarg dels anys, els tallers han hagut d’actualitzar-se de manera contínua: inversió en equipament, formació i especialització per donar resposta a la dificultat creixent dels automòbils. Aquesta trobada també va ser un espai per repassar vivències, records i reflexions d’una vida laboral, amb intervencions que van commoure molts dels presents i van evidenciar l’orgull de pertànyer a la comunitat gremial. L’acte va servir, a més, per expressar agraïment a tots els qui han confiat en el sector durant aquest recorregut i la voluntat de continuar la tasca amb la mateixa energia del primer dia.