El Servei Connectem de l’Adlsolcar atén 316 persones el 2025 i 3 de cada 4 a l’atur troba feina

Durant l’any passat, el Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) va atendre un total de 316 persones del territori, de les quals el 73 per cent de les que es trobaven en situació d’atur van aconseguir feina. El servei també va gestionar 268 llocs de treball de 132 empreses. Són dades que posa de manifest la memòria anual d’aquest servei i que evidencien el seu paper clau en la dinamització del mercat de treball local.
Aquests resultats coincideixen amb l’impuls d’una nova campanya per donar més visibilitat al Servei Connectem. L’objectiu és arribar a nous públics a través del testimoni de persones amb perfils diversos que han trobat feina gràcies al servei. Aquesta acció s’afegeix a la millora contínua dels serveis i eines que impulsa l’Adlsolcar, com la digitalització de les inscripcions a la borsa de treball per facilitar l’accés al servei, reforçar l’acompanyament laboral i afavorir la inserció al territori.
Aquesta millora del sistema d’inscripció a la borsa de treball, que es fa per mitjà de l’àrea privada de l’apartat del Servei Connectem del web https://www.adlsolcar.cat/servei-connectem/area-privada/, s’emmarca en una iniciativa finançada pel Programa de projectes innovadors i experimentals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
“Els bons indicadors del 2025 reforcen la voluntat de continuar millorant un servei consolidat d’acompanyament laboral, ampliar-ne l’abast i seguir connectant persones i empreses per donar resposta a les necessitats del mercat de treball”, destaca Glòria Domínguez, directora l’Agència de Desenvolupament Local.
Les dades de seguiment realitzades a principis de 2026 confirmen l’eficàcia del programa: un 85 per cent de les persones que van trobar feina la mantenien en el moment de l’enquesta. Aquesta dada és especialment positiva si es té en compte que la taxa d’atur al Solsonès i Cardona se situava al desembre en un 7,18 %, una de les més baixes dels darrers deu anys.
D’altra banda, el 42 % de les persones treballadores ateses durant el 2025 han trobat una nova feina que millora les seves condicions laborals.
Pel que fa a la qualitat de la contractació gestionada pel servei, s’observa una consolidació de la de tipus indefinit, que ja representa el 76,3 % del total d’ofertes, quatre punts superior al percentatge de l’any anterior. Per contra, la contractació temporal ha disminuït fins a un 21,7 %. A més, el 81,5 % de les ofertes laborals han estat per a jornades completes (40 hores setmanals).
El 2025 va ser l’any de la transformació digital del Servei Connectem. Des del maig, la implementació del nou registre telemàtic a través del web de l’Agència ha permès agilitzar les inscripcions i facilitar l’accés a persones de municipis on no hi ha atenció presencial i a usuaris que prefereixen les gestions en línia. Segons la coordinadora del servei, “aquesta novetat ha suposat un augment considerable d’usuaris que es registren autònomament, tant de l’àmbit del Solsonès i Cardona com d’altres municipis de Catalunya”.
Confiança de 132 empreses i entitats
En l’àmbit empresarial, 132 empreses i entitats han confiat en el servei d’intermediació, 26 de les quals ho han fet per primera vegada. En total s’han gestionat 249 ofertes de feina, que han suposat 268 llocs de treball. Els sectors amb més activitat han estat l’hostaleria i restauració (18 %), seguit de la indústria (17 %) i el comerç (11 %). Un total de 74 persones de la borsa de treball del Servei Connectem han estat contractades per aquesta via.
No obstant això, 60 llocs de treball no s’han pogut cobrir ni amb persones de la borsa ni per altres canals. El servei detecta dificultats per trobar perfils qualificats (directors/ores de producte, enginyers industrials...) i oficis en sectors com l’hostaleria, el manteniment industrial, la construcció o l’atenció a les persones.
Capacitació i experiència professional
Paral·lelament, la formació ha continuat sent un pilar fonamental del Servei Connectem. S’han dut a terme quatre cursos de formació professionalitzadora (operari de magatzem, prevenció de riscos laborals en treballs de paleteria i neteja), en els quals han participat 36 alumnes.
Així mateix, 15 persones s’han beneficiat de programes d’experienciació laboral com els plans d’ocupació de Treball als barris, contractats pels ajuntaments de Solsona i Cardona, o programes de contractació de joves en pràctiques, treballant directament en projectes de millora de l’espai urbà i serveis socials.
Valoració d’excel·lència
Els usuaris han atorgat una puntuació de 9 sobre 10 al Servei Connectem en les trucades de seguiment. En destaquen especialment la qualitat de les sessions d'orientació laboral (9,4) i la gestió de les ofertes de feina (9,1). El nou sistema d'inscripció en línia també ha estat molt ben rebut, amb una nota de 8,9.
Amb aquests resultats, els ajuntaments de Solsona i Cardona i el Consell Comarcal del Solsonès refermen el seu compromís amb el Servei Connectem com una eina essencial per a la millora de l'ocupabilitat i el suport al teixit empresarial local. Les institucions locals agraeixen el finançament del SOC, que subvenciona el servei en el marc de la convocatòria del 2024 del Projecte de Treball als barris.
Dades destacades de la memòria 2025:
- 316 persones ateses (54 % de Solsona, 41 % de Cardona, 5 % de la resta del Solsonès)
- 73 % d'inserció laboral en persones aturades
- 268 llocs de treball gestionats a través de 249 ofertes
- 76,3 % de contractació indefinida.
- 1.718 persones inscrites a les llistes de distribució de la borsa de