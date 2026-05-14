L’Agrupació de Geganters de Solsona presenta un nou sistema d’inscripció per ballar Ossos i Nans que substitueix la llista d’espera actual. Amb el nou model, l’entitat també vol apropar aquests ballets a tothom qui hi vulgui participar.
Adéu a la llista d'espera
Fins ara, qui volia ballar els Ossos i els Nans s’havia d’apuntar a una llista d’espera que, amb el temps, s’havia anat allargant. Això dificultava saber si les persones apuntades mantenien la voluntat i la disponibilitat quan els arribava el moment de ballar.
Les inscripcions s'hauran de renovar cada any
Amb aquest nou model, els interessats es podran inscriure en grups de quatre i cada any s’incorporaran dos grups nous. Les inscripcions s’hauran de renovar anualment. Per poder-hi participar, cal tenir, com a mínim, 16 anys o complir-los durant l’any de la inscripció.
Les inscripcions estaran obertes durant un mes i en cas que hi hagi més grups inscrits que places disponibles, l’elecció es farà mitjançant un sorteig.
Els grups escollits assumiran el compromís de formar part de la comparsa durant dos anys. El primer any ballaran els Ossos i el segon, els Nans. També serà necessari tenir disponibilitat per assistir als assajos que tenen lloc els vespres de les dues setmanes prèvies a la Festa Major, així com a les actuacions previstes durant Corpus i Festa Major.
Fins el 10 de juny
Les inscripcions ja es poden fer mitjançant el formulari habilitat per l’Agrupació de Geganters a les seves xarxes socials i estaran obertes fins al dimecres 10 de juny. Aquest nou canal també incorpora les inscripcions al Ball de Bastons i Cavallets mantenint els requisits actuals, en un procés que enguany s’avança respecte al calendari habitual per poder facilitar l’organització dels assajos i la planificació de les famílies. El sortejos corresponents, si són necessaris, es faran el dijous 11 de juny a la tarda.
Trobareu més informació al formulari d’inscripció.