El canvi climàtic obligarà a una adaptació important de l'activitat turística

“El canvi climàtic suposa alteracions i modificacions en el paisatge, en les condicions ambientals i en factors molts diversos que obligaran a una adaptació important de l’activitat humana i, per suposat, de l’activitat turística”, segons ha explicat Jordi Vilalta, gerent del Consorci Leader de la Catalunya Central, en el decurs de la jornada centrada en el turisme sostenible, responsable i regeneratiu celebrada aquest dijous a Riner (el Solsonès). Segons Vilalta, fenòmens com les sequeres, tempestes molt fortes i pluges o nevades excessives, a més de transformar la fauna i la vegetació, obligaran a implementar mitjans nous i a canviar maneres de fer tradicionals. La trobada ha tingut lloc a la Casa Gran del Santuari del Miracle i ha aplegat 80 assistents.
En aquest sentit, per exemple, caldrà evitar certes rutes de senderisme perquè resultaran massa caloroses i buscar-ne altres més ombrívoles, habilitar certs indrets rurals com a refugis climàtics -com ara edificis en desús- i prohibir l’accés a certes zones amb un alt perill d’incendi. També serà necessari substituir certs enjardinaments de cases rurals, càmpings i equipaments turístics que requereixen molt reg per vegetació de tipus mediterrani, i desestacionalitzar encara més l’oferta turística cap a èpoques climàticament més benignes, entre altres mesures. I, per suposat, caldrà fer més campanyes de sensibilització per conscienciar els visitants sobre la necessitat de potenciar el respecte mediambiental i una gestió més equilibrada recursos naturals.
L’objectiu de la trobada, vinculada al cicle Horitzó eCOadapt50 (un programa Life de la Comissió Europea) i emmarcada en una iniciativa impulsada per la Universitat Rovira i Virgili i organitzada per IU-Rescat, ha estat “obrir espais per pensar, compartir i aprendre, tot buscant camins per adaptar els territoris als desafiaments que presenta el canvi climàtic”. Aquesta primera sessió entre socis del projecte s'ha focalitzat sobretot en la gestió de les dificultats que enfronten les àrees amb pocs habitants i en quines funcions pot assumir el sector turístic davant l'actual crisi climàtica.