El Bisbat de Solsona ordena el primer sacerdot en deu anys

La celebració ha començat a 2/4 de 7 de la tarda amb una catedral ben plena de feligresos de tota la diòcesi, especialment de les parròquies de Cardona, Súria i Berga on en Rui Jorge ha estat vinculat. També hi han estat presents molts familiars, la majoria vinguts de Portugal, país de naixement d’en Rui.
Una solemne processó ha donat inici a la cerimònia, encapçalada pels seminaristes, diaques, mossens i el Sr. Bisbe, amb la presència de molts capellans, diaques i seminaristes vinguts de fora de la diòcesi, companys i amics d’en Rui. I també d’un gran nombre de joves de la diòcesi de Solsona que han volgut acompanyar-lo.
Després de les lectures de la Paraula de Déu, han començar els ritus d’ordenació. Primer de tot el candidat ha estat cridat i presentat al bisbe que l’ha considerat apte per al presbiterat. En Rui s’ha assegut i ha escoltat l’homilia del bisbe.
Tot seguit ha tingut lloc un dels moments més emotius de la celebració quan en Rui Jorge s’ha estirat al terra mentre es recitaven les lletanies dels sants. El moment culminant ha estat quan agenollat davant el bisbe, amb la imposició de les mans ha rebut l’Esperit Sant i ha esdevingut prevere. Tots els capellans presents a la celebració han anat passant d’un amb un i li han imposat també les mans.
Tres amics sacerdots li han posat l’estola i la casulla. Amb el bes de pau i abraçada de part del bisbe i els tots els capellans presents ha acabat la part dels ritus d’ordenació.
La celebració eucarística ha continuat ja amb el nou prevere concelebrant al costat del bisbe, acabant la celebració amb paraules d’agraïment i joia per part d’en Rui Jorge.
Els concelebrants principals que han presidit al costat del bisbe Francesc han estat Mn. Joan Casals, degà de la catedral, Mn. Marc Majà, vicari general, i Mn. Pere Oliva, rector del Seminari Major Interdiocesà.
Cal destacar també l’acompanyament musical de la capella de música de la Mare de Déu del Claustre i d’en Jordi Xandri a l’orgue.
La festa ha continuat als claustres de la catedral amb un berenar ofert per voluntaris de la parròquia de Solsona. La multitud dels assistents han felicitat el nou prevere i s’han fet fotografies amb ell.