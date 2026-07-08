Jordi Selga reclama un gir urgent en la política forestal: "No ens podem recordar de Santa Bàrbara només quan trona"

El conseller comarcal de Gestió Forestal i Recursos Hídrics del Consell Comarcal del Solsonès, Jordi Selga, ha fet una crida a situar la gestió forestal al centre de les polítiques públiques davant l'increment del risc d'incendis que viu Catalunya. En un missatge contundent, ha defensat que la prevenció ha de ser una estratègia permanent i no una resposta puntual quan ja s'ha declarat un incendi.
Selga, que també és vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès i alcalde de Guixers, ha instat la Generalitat de Catalunya "a prendre's seriosament, d'una vegada per totes, la gestió forestal com un projecte de país". Segons ha afirmat, "els incendis s'apaguen a la tardor; en canvi, els boscos cremen cada estiu i només ens en recordem quan ja no hi ha res a fer".
Per al responsable comarcal, la prevenció passa inevitablement per una gestió activa dels boscos, la recuperació dels espais agroforestals, el suport als propietaris forestals i al sector primari, així com per una planificació sostinguda en el temps que permeti reduir la càrrega de combustible dels boscos i augmentar-ne la resiliència.
En aquest sentit, Selga també ha volgut posar l'accent en la problemàtica del despoblament dels entorns rurals i la seva relació directa amb la gestió del territori. "Tenim un problema de despoblament dels entorns rurals", ha assenyalat, una situació que, segons ha explicat, es veu agreujada per les dificultats existents per construir o adaptar habitatges a les necessitats actuals. Aquesta realitat contribueix a l'abandonament progressiu de l'activitat al territori, afavoreix l'expansió de la massa forestal i incrementa la vulnerabilitat davant dels grans incendis forestals. Per al conseller, mantenir pobles vius i un territori actiu és també una eina imprescindible per prevenir els incendis i garantir una gestió sostenible dels boscos.
El conseller també ha volgut posar l'accent en la necessitat de reforçar la conscienciació ciutadana sobre la gestió dels recursos naturals. En aquest sentit, ha recordat que enguany "tenim aigua gràcies a un hivern generós, però el canvi climàtic ens demostra que aquests episodis d'abundància seran cada vegada més puntuals". Per aquest motiu, considera imprescindible fomentar una cultura de l'estalvi i de l'ús responsable de l'aigua.
Una jornada marcada pels incendis forestals
Les declaracions de Jordi Selga arriben després d'una jornada especialment complicada al Solsonès i a les comarques veïnes. L'incendi forestal declarat al terme municipal de Torrefeta i Florejacs va obligar a decretar el confinament de diversos municipis, entre ells Biosca, mentre que, a darrera hora de la tarda, una tempesta seca va provocar tres incendis forestals al terme municipal de Lladurs. La ràpida actuació dels veïns, de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i dels Bombers va permetre controlar els tres focus abans que adquirissin grans dimensions.
Aquest episodi posa novament de manifest la vulnerabilitat del territori davant dels grans incendis forestals i la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció. L'actual onada de calor, les elevades temperatures, la baixa humitat i l'estrès hídric de la vegetació mantenen bona part del país en una situació de risc extrem d'incendi forestal, fet que obliga a extremar la prudència i referma la necessitat d'impulsar una gestió forestal activa, continuada i amb visió de futur.
"Cada estiu repetim el mateix relat: esperem que no passi res, felicitem els equips d'emergència i, quan arriben les primeres pluges, el debat desapareix”. Selga comenta que el país no es pot permetre continuar gestionant els boscos només quan hi ha foc. “La prevenció ha de començar molt abans i ha de ser una aposta permanent", conclou el conseller.