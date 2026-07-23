Un frare del Santuari del Miracle ha celebrat els 75 anys de la seva professió monàstica

Fa 75 anys, el 16 de juliol de 1951, el
P. Xavier Morell i Sauch, monjo de Montserrat, va celebrar la seva professió monàstica, als disset anys. Diumenge passat en va celebrar l’aniversari i va renovar els vots monàstics davant la comunitat benedictina de Montserrat en la Missa Conventual del Diumenge XVI de durant l’any, presidida pel P. Manel Gasch i Hurios, abat de Montserrat.
La cerimònia va ser presidida pel Pare Abat Manel Gasch
Abadia de Montserrat
El P. Morell, nascut a Barcelona el 4 de gener de 1934, ha dedicat la seva vida a la vocació monàstica, des del 8 de juliol de 1950, quan va entrar a l’Abadia de Montserrat com a novici, amb setze anys. Va fer la professió solemne el 10 de maig de 1956 i va ser ordenat prevere el 21 de setembre de 1957.
Dins de la seva trajectòria com a monjo de Montserrat destaquen les seves
estades a Rwanda, Tanzània, el Camerun (2003) i Alemanya (de 1959 a 1962 i de 1965 a 1966). En aquesta darrera destinació va aprendre orfebreria i va obtenir el títol de Mestre en orfebreria i argenteria.
Xavier Morell participà de la vida social i cultural del Miracle. Aquí el veiem en una fira als Claustres del Santuari
Ramon Estany
A l’Àfrica va residir al monestir de Gihidamuyaga (Rwanda) entre 1982 i 1987 i als monestirs de Peramiho (Tanzània) i Gihindamuyaga (Rwanda) entre 1989 i 1994, quan va haver de marxar-ne arran de la guerra a Rwanda, on va tornar el novembre d’aquell mateix any
amb l’associació Medicus Mundi, com a infermer.
Amb una vida marcada per l’afany d’aprendre i les missions,
el 2004 va anar a viure al Santuari del Miracle, al Solsonès, quan va començar a estudiar ceràmica, i des del 2024 és resident al Monestir de Montserrat.