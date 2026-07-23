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Un frare del Santuari del Miracle ha celebrat els 75 anys de la seva professió monàstica

Societat

En la Missa Conventual del passat diumenge 19 de juliol, presidida pel P. abat, el P. Xavier Morell, que va passar 20 anys al Miracle, va renovar els vots monàstics davant la comunitat benedictina de Montserrat

  • El P. Xavier Morell renovant els vots -
  • La cerimònia va ser presidida pel Pare Abat Manel Gasch -
  • Xavier Morell participà de la vida social i cultural del Miracle. Aquí el veiem en una fira als Claustres del Santuari -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 08:04
Actualitzat el 23 de juliol de 2026 a les 08:12

 Fa 75 anys, el 16 de juliol de 1951, el P. Xavier Morell i Sauch, monjo de Montserrat, va celebrar la seva professió monàstica, als disset anys. Diumenge passat en va celebrar l’aniversari i va renovar els vots monàstics davant la comunitat benedictina de Montserrat en la Missa Conventual del Diumenge XVI de durant l’any, presidida pel P. Manel Gasch i Hurios, abat de Montserrat.

  • La cerimònia va ser presidida pel Pare Abat Manel Gasch

El P. Morell, nascut a Barcelona el 4 de gener de 1934, ha dedicat la seva vida a la vocació monàstica, des del 8 de juliol de 1950, quan va entrar a l’Abadia de Montserrat com a novici, amb setze anys. Va fer la professió solemne el 10 de maig de 1956 i va ser ordenat prevere el 21 de setembre de 1957. 

Dins de la seva trajectòria com a monjo de Montserrat destaquen les seves estades a Rwanda, Tanzània, el Camerun (2003) i Alemanya (de 1959 a 1962 i de 1965 a 1966). En aquesta darrera destinació va aprendre orfebreria i va obtenir el títol de Mestre en orfebreria i argenteria. 

  • Xavier Morell participà de la vida social i cultural del Miracle. Aquí el veiem en una fira als Claustres del Santuari

A l’Àfrica va residir al monestir de Gihidamuyaga (Rwanda) entre 1982 i 1987 i als monestirs de Peramiho (Tanzània) i Gihindamuyaga (Rwanda) entre 1989 i 1994, quan va haver de marxar-ne arran de la guerra a Rwanda, on va tornar el novembre d’aquell mateix any amb l’associació Medicus Mundi, com a infermer. 

Amb una vida marcada per l’afany d’aprendre i les missions, el 2004 va anar a viure al Santuari del Miracle, al Solsonès, quan va començar a estudiar ceràmica, i des del 2024 és resident al Monestir de Montserrat.

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