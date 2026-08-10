Triple empat i emoció fins al final al Concurs de Gossos d’Atura d’Odèn

Un dels aspectes més destacats d’aquesta edició ha estat la gran igualtat entre els participants que han ocupat les tres primeres posicions. Moisès Tarrès, de Viladrau, amb la gossa Mel; Inaxio Echeverria, pastor basc, amb la gossa Miss; i José Ángel Escaño de la Muela, de Saragossa, amb la gossa Venus, han acabat tots tres amb 114 punts.
El desenllaç ha estat un clar reflex de l’alt nivell que ha tingut el concurs, amb tres actuacions pràcticament impecables i una diferència final que només el cronòmetre ha pogut determinar.
El recinte habilitat a l’Era de Piló del Montnou ha acollit aquest diumenge, 9 d’agost de 2026 una nova edició del Concurs de Gossos d’Atura d’Odèn, en una jornada marcada per l’excel·lent actuació dels pastors participants, la nombrosa afluència de públic i unes condicions immillorables per gaudir de la muntanya i de l’espectacle.
El concurs s’ha celebrat en un marc incomparable, envoltat de boscos i prats i allunyat del nucli del poble, en plena natura i amb una climatologia perfecta per gaudir del dia. Aquest entorn ha permès que els assistents poguessin gaudir no només de l’espectacle dels gossos d’atura, sinó també d’una matinal de muntanya en un dels paratges més singulars d’Odèn.
Més públic i més consolidació
L’edició d’enguany ha registrat una afluència de públic superior a la d’anys anteriors, un fet que confirma el creixement de l’interès per aquesta activitat i permet afirmar que el Concurs de Gossos d’Atura d’Odèn es va consolidant com un dels esdeveniments de més rellevància que se celebren durant l’estiu al Solsonès.
Al llarg del matí, el públic ha pogut gaudir de les habilitats dels gossos i de la complicitat amb els seus pastors, en una demostració d’un ofici i d’una tradició estretament vinculats al món rural i ramader.
Un dels moments centrals de la jornada ha estat veure els gossos treballant amb les ovelles de Cal Piquet, conduint-les amb precisió i demostrant l’extraordinària capacitat d’aquests animals per obeir les indicacions dels seus pastors i fer quadrar el ramat.
La satisfacció ha estat generalitzada. Pastors, organització i públic assistent han marxat satisfets després d’haver pogut gaudir d’un matí de competició, tradició, natura i convivència en un entorn privilegiat.
Agraïment a les entitats, empreses i particulars col·laboradors
Des de la Comissió Organitzadora del Concurs de Gossos d’Atura d’Odèn es vol agrair molt especialment la participació i el suport de totes les administracions i entitats públiques que han col·laborat en l’organització de l’esdeveniment: l’Ajuntament d’Odèn, el Consell Comarcal del Solsonès i la Diputació de Lleida.
La Comissió també vol fer extensiu aquest agraïment a totes les empreses i particulars que, amb les seves aportacions, tant materials com econòmiques, han contribuït de manera decisiva a fer possible una nova edició del concurs.
El suport de totes aquestes persones, empreses i institucions permet mantenir viva aquesta tradició i, alhora, fer créixer un esdeveniment que any rere any va guanyant projecció i que contribueix a donar a conèixer Odèn, el Solsonès i els seus paisatges i valors vinculats al món rural i de muntanya.
La Comissió Organitzadora considera que l’edició d’enguany ha estat un èxit i agraeix també a tots els pastors participants i al públic assistent haver fet possible, amb la seva presència i participació, aquesta jornada dedicada als gossos d’atura i a la cultura ramadera.
Un any més, Odèn ha estat punt de trobada entre tradició, natura, ramaderia i cultura popular, en una jornada que consolida el Concurs de Gossos d’Atura com una cita imprescindible de l’estiu al Solsonès.