Oliana crea un gegant per a Oliena i enforteix l’agermanament cultural amb Sardenya

L’estrena del gegant Lussorio ha captat l’atenció durant la darrera Festa Major d’Oliana. Aquesta figura, creada especialment amb la intenció de ser donada a la localitat d’Oliena a Sardenya, es va presentar davant d’una comitiva que incloïa convidats sardos. Aviat, una delegació d’Oliana es desplaçarà fins a Sardenya per fer-ne el lliurament oficial. L’acte representa la continuïtat i l’enfortiment d’un agermanament cultural de llarg recorregut, fonamentat no només en la coincidència dels noms, sinó també en les similituds de context territorial entre ambdues poblacions.
La presentació del gegant Lussorio i la festa major d’Oliana
La 34a Trobada Gegantera ha estat el marc per a la presentació del gegant Lussorio. La indumentària triada remet directament als vestits tradicionals d’Oliena: predomini del negre i blanc, matisat amb notes de taronja i lila a l’armilla. L’Ajuntament d’Oliana va ser l’escenari triat per descobrir la figura, amb la presència de membres del Comú d’Oliena, qui, junt amb l’alcalde Ricard Pérez, van agrair l’obsequi. La regidora de participació ciutadana, Anna Codina, va subratllar que la iniciativa ha permès "fer la festa major encara més sonada i multitudinària".
Participació i ambient festiu a la trobada gegantera
La celebració va aplegar nombrosos veïns i entitats locals, sumant esforços a la festa. Colles geganteres de la comarca hi van participar, generant un ambient de festa gran. La música, les danses i el color van recórrer els carrers d’Oliana, afavorint el sentiment de comunitat i posant de manifest el valor de la cultura popular com a nexe entre pobles.
Col·laboració transfronterera i suport institucional
El gegant Lussorio no hauria existit sense una col·laboració institucional amb dimensió internacional. Segons Codina, l’Ajuntament d’Oliena va accedir a una subvenció de "traspàs cultural" impulsada per la Unió Europea. Davant la constatació que a Oliena "no hi ha cultura de gegants", es va proposar "crear des de Catalunya un gegant amb imatge sarda, que es presenti ara aquí i que després es lliuri a Oliena". La iniciativa ha trobat bona acollida tant a Oliana com a Oliena, que perceben aquest projecte com una via de connexió cultural directa.
Una figura que simbolitza l’agermanament cultural
La creació del nou gegant no respon a la voluntat d’ampliar el seguici festiu local, sinó que el seu destí és clar: ser lliurat a Oliena. L’agermanament entre Oliana i Oliena es remunta a fa anys. El mes vinent, membres de l’Ajuntament, Geganters i el grup de diables Voliaks viatjaran a Sardenya per fer l’entrega formal del gegant, definit com a "emblema d'aquesta sinergia entre ambdues cultures", segons Codina.
L’agermanament entre Oliana i Oliena: antecedents i proximitats
La relació entre Oliana i Oliena va començar gairebé per casualitat, arran del pas d’uns veïns sards per terres catalanes, sorpresos per l’afinitat del nom dels dos municipis. Oliena, en sard, es coneix com Ulíana. El contacte inicial amb el Club Esportiu Oliana i responsables municipals va posar la primera pedra d’una relació singular que ara es reforça amb aquest obsequi. Intercanvis i visites han consolidat l’amistat durant anys, reflectida en actes com el d’enguany i que manté viu el sentit de l’agermanament.
Oliena es troba als peus del massís calcari del Supramonte. Té una població d’uns 6.300 habitants, un nucli urbà estès al llarg de dos quilòmetres aproximadament, i està situada a l’interior de Sardenya, a una trentena de quilòmetres de la costa est, a dues hores de l’Alguer. En aquesta localitat s’han rodat pel·lícules com _La Biblia_ de John Huston i _King David_ de Bruce Beresford. Entre els seus habitants destaca l’exfutbolista i entrenador Gianfranco Zola. L’existència de paral·lelismes i la voluntat de custodiar les tradicions han contribuït a reforçar el vincle entre Oliana i Oliena, que constitueix un referent de col·laboració i respecte cultural mutu.