El president del Parlament visita la planta de Knauf a Guixers

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, va fer parada el passat divendres a la planta de Knauf a Guixers per observar de prop l'activitat industrial d'una de les instal·lacions principals de la firma a Espanya. La comitiva institucional va ser acollida per l'equip gestor de Knauf, amb Thomas Stiefvater al capdavant com a director del centre, acompanyat de Daniel Orta, responsable de Personal, i Javier Rebollo, encarregat de Mineria. Durant la visita, es van exposar les funcions clau que desenvolupa la planta en l'àmbit econòmic i social del Solsonès. El recorregut va passar per la trituradora, la zona dedicada a la calcinació, la línia de producció i l'espai reservat per a la futura planta de biomassa.
La planta de Guixers, en funcionament des de 1991, s'ha posicionat com un dels centres de producció més rellevants de Knauf al sud d'Europa. Amb una línia de 350 metres de llarg, és capaç de produir fins a 30 milions de metres quadrats anuals de placa de guix laminat, i atén tant el mercat estatal com exportacions a països europeus com França i Bèlgica. No només destaca per la seva contribució dins l'estructura de Knauf a Europa; el centre de Guixers juga un paper destacat al Solsonès. Hi treballen 129 empleats, amb una mitjana d'antiguitat de 12 anys, un indicador de la continuïtat laboral i de la integració de la fàbrica al territori, forjada durant més de trenta anys d'activitat.
Durant la trobada, el president del Parlament, Josep Rull, va posar l'accent en aquest impacte local, afirmant: «l'aposta per la innovació tecnològica i el compromís amb la formació contínua i la seguretat de les persones han fet de Knauf una indústria vital per a la comarca del Solsonès. També el nou projecte de la planta de biomassa n'és un exemple palpable de la implicació ineludible amb la sostenibilitat i el medi ambient».
Thomas Stiefvater, director de la planta de Knauf a Guixers, va agrair el reconeixement expressat pel president del Parlament al paper que la planta exerceix al Solsonès i va destacar que «és un orgull poder mostrar l'evolució que ha experimentat la nostra planta durant més de tres dècades, fins a convertir-se en un referent industrial per a Knauf». Així mateix, va subratllar el compromís de la companyia amb el futur de la fàbrica i de la comarca: «El nostre actiu més gran són les persones que formen part d'aquesta planta i el vincle que hem construït amb el Solsonès durant més de tres dècades. Volem continuar generant ocupació estable i aportar valor al territori”.
Biomassa i descarbonització
El recorregut de la planta va concloure amb la visita a la futura planta de biomassa, que permetrà cobrir aproximadament el 70% del consum de gas de la fàbrica i reduir significativament l'ús de combustibles fòssils en el procés de fabricació de plaques de guix.
Aquest projecte s'incorpora a altres iniciatives que Knauf desenvolupa a Guixers en matèria de descarbonització i transició energètica, com ara la gestió responsable de les pedreres i les actuacions de restauració ambiental.