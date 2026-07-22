El Consell Comarcal del Solsonès obre procés selectiu per a tècnic superior de cultura i fires

El Ple del Consell Comarcal del Solsonès ha validat una convocatòria amb les seves bases reguladores per dur a terme un concurs oposició orientat a incorporar un tècnic/a superior de cultura i fires, així com per establir una borsa de treball que permeti cobertures temporals en aquest àmbit. Aquest acord respon a la implementació del “Programa temporal de suport a la gestió cultural, fires i esdeveniments comarcals.” L’objectiu central és seleccionar professionals a través del concurs oposició per ocupar una plaça de funcionari interí del grup de titulació A1, responsabilitzant-se de la gestió d’activitats culturals, fires i esdeveniments dins la comarca. Paral·lelament, es crea una borsa de treball per fer front a necessitats puntuals, sobrecàrrega de feina o per donar resposta a l’execució de programes de durada limitada. La vigència d’aquesta borsa s’estén durant quatre anys, tret que la llista d’aspirants es consumeixi abans. Totes les persones que participin en el procés de selecció i en futures cobertures de vacants han de sotmetre’s a aquestes bases.
Característiques i durada del lloc de treball
La plaça prevista s’adscriu a la categoria de tècnic/a superior, grup de titulació A1, incorpora un complement de destí de nivell 24 i un complement específic fixat en 3.001,46 euros bruts anuals. La naturalesa del vincle és la de funcionari interí; la jornada laboral arriba a les 37,5 hores setmanals. Quant a la durada del programa temporal, s’ha fixat en tres anys, amb la possibilitat d’una pròrroga per a un any més, conforme a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Funcions assignades al lloc de treball
La persona seleccionada assumirà tasques diverses: planificació, coordinació i supervisió de fires amb participació del Consell Comarcal del Solsonès; organització d’actes i activitats culturals dins la comarca; redacció d’informes tècnics i memòries sobre resultats i funcionament; elaboració i seguiment dels pressupostos de fires; captació de recursos per mitjà de subvencions, patrocinis privats i cobraments relacionats amb expositors i activitats de pagament. Igualment, haurà de gestionar la convocatòria anual d’ajuts en activitats firals, culturals, socials, escoles i AFAS, a més d’oferir suport i assessorament a entitats, particulars i ajuntaments en matèria cultural i d’organització de fires.
Altres funcions i obligacions
El lloc podrà requerir, en funció de les necessitats del servei i la naturalesa del lloc, l’assumpció de tasques similars a les descrites, sempre dins l’àmbit d’actuació assignat. L’execució d’aquestes responsabilitats s’haurà d’ajustar al marc legal i a les demandes sorgides al llarg del programa o durant l’activació de la borsa de treball.