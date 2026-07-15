El Solsonès impulsa noves oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat

El Consell Comarcal del Solsonès, la Fundació Volem Feina i l'Associació Amisol han unit esforços per afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació de major vulnerabilitat a través del Programa Treball i Formació – Línia ACOL 2025, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat per la Unió Europea.
Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar la inclusió social i laboral de persones migrades extracomunitàries en situació administrativa irregular mitjançant tres eixos principals d'actuació: la contractació laboral, l'acompanyament personalitzat i la formació.
Gràcies a la col·laboració entre les tres entitats, el programa ha permès crear cinc noves oportunitats laborals a la comarca, amb contractes de dotze mesos a jornada completa. Aquesta experiència no només afavoreix el procés de regularització administrativa de les persones participants, sinó que també els ofereix l'oportunitat d'adquirir experiència professional i desenvolupar competències personals, socials i lingüístiques que contribuiran a la seva futura incorporació al mercat laboral.
De les cinc persones beneficiàries, dues desenvolupen la seva activitat al Consell Comarcal del Solsonès, on realitzen tasques de manteniment. Dues més treballen a Amisol, donant suport al Centre Especial de Treball, concretament a les seccions de serradora i palets. La cinquena persona està contractada per la Fundació Volem Feina, on col·labora en tasques de suport al Taller Tèxtil i a les botigues.
Més enllà de la contractació, el programa incorpora també un important component formatiu i d'acompanyament. Recentment, les persones participants han finalitzat una formació de 60 hores en competències digitals impartida per l'Escola Arrels II. Paral·lelament, reben un seguiment setmanal i suport individualitzat per part d'un tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, amb l'objectiu d'acompanyar-les en el seu procés d'inserció.
Les tres entitats participants fan una valoració molt positiva del desenvolupament del programa i del treball en xarxa que s'ha generat, ja que ha permès donar una resposta coordinada a les necessitats socials i laborals de la comarca.
Aquesta iniciativa posa de manifest la importància de la cooperació entre administracions i entitats socials per generar oportunitats, reduir desigualtats i avançar cap a un territori més inclusiu, amb més capacitat per oferir eines d'autonomia i integració a totes les persones.